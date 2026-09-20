'भीड़ ने घेरा, तोड़े शीशे...' भोजपुरी एक्ट्रेस Kajal Raghwani की कार पर पथराव, बेसमेंट से बाहर निकाला गया
भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी बिहार शरीफ में एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में शामिल होने गई थीं, जहां अनियंत्रित भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर शीशे तोड़ दिए।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी (Kajal Raghwani) बिहार शरीफ में एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में शामिल होने गई थीं। हालांकि कार्यक्रम के दौरान बाहर कथित तौर पर एक अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई जिसने पूरा मामला खराब कर दिया।
भीड़ ने किया कार का पीछा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि जब अभिनेत्री वहां से बाहर निकल रही थीं, तब लोगों का एक बड़ा समूह उनकी कार के पीछे दौड़ रहा था और उनका पीछा कर रहा था। ऐसे में फैंस को भी एक्ट्रेस की चिंता हो गई। बाद में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह ठीक हैं।
कार की खिड़कियां तोड़ी
राघवानी शोरूम के उद्घाटन के लिए बिहार आई थीं, जहां बड़ी संख्या में लोग अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे। खबरों के मुताबिक, भीड़ ने यह सोचकर कार का शीशा तोड़ दिया कि शायद वह अंदर हों, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। इस घटना में उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर की कई खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं।
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वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि जब गाड़ी भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो भीड़ उनके पीछे दौड़ रही थी। ये घटना तब हुई जब काजल राघवानी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थीं।
ड्राइवर के गेट से बाहर निकाला
शोरूम संचालक ने बढ़ती भीड़ के बीच राघवानी को चुपचाप परिसर से बाहर निकलने में मदद की। उन्हें ड्राइवर के गेट से बाहर निकाला गया, जिसके बाद गाड़ी तेजी से वहां से रवाना हो गई। बाद में काजल राघवानी ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को बताया कि वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद भी दिया जिन्हें उनकी चिंता हो रही थी।
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खबरों के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि इस आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, खबरों के अनुसार, शोरूम संचालक ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से आयोजन की जानकारी दी गई थी और अनुमति के लिए आवेदन 17 सितंबर को जमा किया गया था।
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