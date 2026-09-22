साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कमबैक करेंगे John Abraham, लंदन में शुरू की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता के तौर पर जॉन अब्राहम को जाना जाता है। बीते साल आई फिल्म द डिप्लोमेट के बाद से जॉन बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं।

लेकिन आने वाले समय में वह जोरदार कमबैक करते हुए नजर आएंगे। जिसकी वजह उनकी अपकमिंग कई फिल्में, जिनमें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर गुरु भी शामिल है। जिसकी शूटिंग दिन में शुरू हो गई। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में जानते हैं-

जॉन अब्राहम की अगली फिल्म गुरु खबरें हैं कि जॉन अब्राहम ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। उसे भी अगले साल ही प्रदर्शित करने की योजना है सिनेमाई गलियारों की रिपोर्टों के अनुसार, यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन द गर्ल ऑन द ट्रेन और कोड नेम: तिरंगा के निर्देशक रिभु दासगुप्ता कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म का नाम गुरु रखा गया है।

लेकिन, अगले साल के लिए जॉन की तैयारियां काफी जोरदार है। अगले साल वह रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म मारिया आईपीएस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं वह फोर्स फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म फोर्स 3 में अभिनेता हर्षवर्धन राणे के साथ नजर आएंगे।