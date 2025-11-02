Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Operation Safed Sagar First Look: दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई ऑपरेशन की कहानी दिखाएगी सीरीज, कहां होगी रिलीज?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    अभिनेता जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ कपूर अपनी लेटेस्ट सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित पहली सेखों इंडियन एयर फ़ोर्स मैराथन 2025 (SIM-25) में शो का पहला लुक जारी किया। प्रशंसक इसे लेकर काफी उत्सुक हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में जिमी शेरगिल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग वॉर ड्रामा 'ऑपरेशन सफेद सागर'का पहला लुक जारी कर दिया है। इस सीरीज में जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के वास्तविक जीवन के मिशन से प्रेरित इस सीरीज का अनावरण रविवार को नई दिल्ली में आयोजित सेखों इंडियन एयर फोर्स मैराथन (SIM-25) के उद्घाटन के दौरान किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब होगी रिलीज?

    इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, नेटफ्लिक्स ने कैप्शन दिया,"इतिहास का दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ऑपरेशन। सर्वोच्च सम्मान। ऑपरेशन सफेद सागर देखें, जल्द आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।" अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि शो के 2026 में प्रीमियर होने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- Mahakali First Look: दुष्टों का नाश करने आ रही हैं 'महाकाली', 27 साल की एक्ट्रेस का लुक खड़े कर देगा रोंगटे

    ओनी सेन हैं निर्देशक

    असुर: वेलकम टू योर डार्क साइड में अपनी मनोरंजक कहानी के लिए मशहूर ओनी सेन द्वारा निर्देशित यह सीरीज भावनात्मक गहराई और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है। यह उन भारतीय पायलटों की चुनौतियों, साहस और बलिदान की कहानी को पेश करेगी जिन्होंने अत्यधिक ऊंचाई पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Netflix India (@netflix_in)

    क्या है सीरीज की कहानी?

    ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायु सेना के गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देता है। यह फिल्म न केवल सैन्य वीरता का जश्न मनाती है, बल्कि युद्ध के मानवीय पहलू डर, बलिदान और सेवा करने वालों के अटूट साहस को भी उजागर करती है। मैचबॉक्स शॉट्स और फील गुड फिल्म्स द्वारा भारतीय वायु सेना के सहयोग से निर्मित,इस सीरीज की शूटिंग भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल बेस पर की गई है और इसमें असली मिग विमान और असली वायुसेना कर्मी शामिल हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित, इस सीरीज का उद्देश्य उन वीरों के साहस, बलिदान और भाईचारे को दर्शाना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अभियान में हिस्सा लिया।

    यह भी पढ़ें- Gabru के बाद चार दिनों के भीतर Sunny Deol ने अनाउंस की अगली फिल्म, दमदार किरदार में आएंगे नजर