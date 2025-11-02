Operation Safed Sagar First Look: दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई ऑपरेशन की कहानी दिखाएगी सीरीज, कहां होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग वॉर ड्रामा 'ऑपरेशन सफेद सागर'का पहला लुक जारी कर दिया है। इस सीरीज में जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के वास्तविक जीवन के मिशन से प्रेरित इस सीरीज का अनावरण रविवार को नई दिल्ली में आयोजित सेखों इंडियन एयर फोर्स मैराथन (SIM-25) के उद्घाटन के दौरान किया गया।

