Ruychell Death: जापानी मॉडल और टीवी पर्सनालिटी Ruychell का हुआ निधन, ऑफिस में मिला शव

नई दिल्ली, जेएनएन। Ruychell Death: फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक स्टार्स की निधन उनके फैंस को परेशान कर रही हैं। हाल ही में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, दक्षिण कोरियाई इंडस्ट्री से कई सेलेब्स हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसी बीच अब जापानी मॉडल, टीवी हस्ती रयुचेल (Ruychell) के निधन की खबर सामने आ रही है। 27 साल की उम्र में एक्ट्रेस का हुआ निधन महज 27 साल की आयु में एक्ट्रेस Ruychell का निधन हो गया है। एक्ट्रेस का शव टोक्यो मे एक एजेंट के ऑफिस में मिला। हालांकि अभी तक उनकी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है। जापानी अखबार द मेनिचिरी के मुताबिक, टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग रयुचेल की मौत से जुड़े विवरण की जांच कर रहा है। क्या रयुचेल ने की आत्महत्या ? दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि रयुचेल (Ruychell) ने आत्महत्या की है, हालांकि इस बारे में पुलिस की तरह के कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें, रयुचेल का जन्म 1995 में गिनोवन, ओकिनावा में हुआ था। जापान टाइम्स के अनुसार, जापान में एलजीबीटीक्यू मुद्दों के लंबे समय से समर्थक के रूप में वे अक्सर सार्वजनिक रूप से इस विषय पर बात करती थी और टोक्यो रेनबो प्राइड में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। जैसे-जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वह कई टीवी शो और जापान में कई विचित्र कार्यक्रमों में नजर आई। तलाकशुदा थी एक्ट्रेस साल 2016 में रयुचेल ने अपने मॉडल ब्वॉयफ्रेंड पेको से शादी की। शादी के बाद ये कपल बेटे के माता-पिता भी बनें, लेकिन दोनों का यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2022 में अलग हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की घोषणा की थी।

