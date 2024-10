पानी में उतरने के बाद Janhvi Kapoor का हुआ ब्रेकडाउन, चिल्लाते हुए बहन खुशी कपूर से मांगी मदद

जाह्नवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। 2018 में धड़क फिल्म से करियर स्टार्ट करने वाली जाह्नवी ने बॉलीवुड में लंबा सफर तय कर लिया है। बड़े पर्दे के अलावा वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। इस समय कपूर सिस्टर्स यानी जाह्नवी और खुशी वेकेशन पर निकली हुई हैं। वहां से दोनों का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शहर की भागदौड़ से दूर जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर वेकेशन एंजॉय करने निकली हुई हैं। दोनों बहनों की बीच वेकेशन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। अब, जान्हवी और खुशी ने कीपिंग अप विद द कार्दशियन (Keeping Up With The Kardashians) का एक आइकॉनिक सीन फिर से रिक्रिएट किया है जिसे देखकर फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है। वायरल हो रहा जाह्नवी कपूर का वीडियो

खुशी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर किया है, जिसमें जाह्नवी पानी में हैं और खुशी पानी से बाहर दिखाई दे रही हैं। वीडियो में जाह्नवी कपूर को पानी में किम कार्दशियन के वायरल ब्रेकडाउन सीन को कॉपी करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने कानों पर हाथ रखकर ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उनके हीरे के एयररिंग्स समुद्र में गिर गए हैं। इस पर खुशी कपूर कोर्टनी कार्दशियन के किरदार में नजर आईं। खुशी उन्हें ताने मारते हुए कहती हैं, “ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं।” दोनों का ये मजेदार वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।