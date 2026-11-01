JFF Awards 2026 Live Updates: मुंबई में हुआ अवॉर्ड सेरेमनी का शानदार आगाज, फिल्म जगत के सितारों का लगा मेला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में आयोजित चार दिन के जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 में सिनेमा जगत के कई सितारों ने शिरकत की। 1 नवंबर को अवॉर्ड नाइट के साथ इसका समापन होने जा रहा है। जिसमें जल्द ही थिएटर और ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों-सीरीज और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। जागरण फिल्म फेस्टिवल की अवॉर्ड सेरेमनी के विजेताओं को जानने के लिए जुड़े रहें लाइव अपडेट्स से