JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल में ताजा हुईं Mickey Mouse की यादें, डिज्नी जूनियर ने सेलिब्रेट किया बर्थडे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक जागरण फिल्म फेस्टिवल का जश्न फिर से शुरू हो गया है। इसका आगाज कल यानी 13 नवंबर को मुंबई से हुआ। यह समारोह में मिक्की माउस (Micky Mouse) के जन्मदिन क जश्न मनाया जाएगा। डिज्नी जूनियर (Disney Junior) मिक्की माउस की यादों को एक बार फिर ताजा कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेवलिंग फिल्म फेस्टिवल जेएफएफ का 13वां एडीशन मुंबई में 13 से 16 नवंबर 2025 को मुंबई के अंधेरी पश्चिम में फन रिपब्लिक मॉल के सिनेपोलिस में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। पिछले कुछ महीनों में 17 शहरों की जर्नी तय कर चुके इस फेस्टिवल ने दर्शकों को बेहतरीन वर्ल्ड सिनेमा, दिलचस्प चर्चाएं और कई सांस्कृतिक अनुभवों से जोड़ा है।