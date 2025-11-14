Language
    JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल में ताजा हुईं Mickey Mouse की यादें, डिज्नी जूनियर ने सेलिब्रेट किया बर्थडे

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    Jagran Film Festival 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच पर मिक्की माउस (Mickey Mouse) की यादों को एक बार फिर ताजा किया गया। डिज्नी जूनियर ने जागरण फिल्म फेस्टिवल में मिक्की माउस का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक जागरण फिल्म फेस्टिवल का जश्न फिर से शुरू हो गया है। इसका आगाज कल यानी 13 नवंबर को मुंबई से हुआ। यह समारोह में मिक्की माउस (Micky Mouse) के जन्मदिन क जश्न मनाया जाएगा। डिज्नी जूनियर (Disney Junior) मिक्की माउस की यादों को एक बार फिर ताजा कर रही है।

    दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेवलिंग फिल्म फेस्टिवल जेएफएफ का 13वां एडीशन मुंबई में 13 से 16 नवंबर 2025 को मुंबई के अंधेरी पश्चिम में फन रिपब्लिक मॉल के सिनेपोलिस में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। पिछले कुछ महीनों में 17 शहरों की जर्नी तय कर चुके इस फेस्टिवल ने दर्शकों को बेहतरीन वर्ल्ड सिनेमा, दिलचस्प चर्चाएं और कई सांस्कृतिक अनुभवों से जोड़ा है।

    मिक्की माउस के तीन एपिसोड की हुई स्क्रीनिंग

    आज फिल्म फेस्टिवल में मिक्की माउस के जन्मदिन का एक खास सेलिब्रेशन रखा गया। इस खास मौके पर डिज्नी जूनियर की तरफ से जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच पर 250 बच्चों के लिए मिक्की माउस के तीन खास एपिसोड की स्क्रीनिंग हुई। यही नहीं, इस दौरान बच्चों के लिए इंटरैक्टिव गेम्स, बढ़िया गिफ्ट्स, फन एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया गया था। मिक्की माउस के जन्मदिन पर बच्चों को उनसे जुड़ी दिलचस्प जानकारी भी दी गई। कुल मिलाकर यह समारोह किसी यादगार पल से कम नहीं था।

    कल होस्ट होगा मिक्की माउस फनहाउस सेगमेंट

    जेएफएफ सिनेमा को हर शहर, हर वर्ग और हर दर्शक तक पहुंचाने का काम कर रहा है। डिज्नी जूनियर के साथ यह सहयोग बच्चों के लिए फेस्टिवल में एक और आकर्षक पहल लेकर आया है जिससे वे मिक्की माउस की दुनिया से जुड़ पाए। हालांकि, यह सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला है। कल भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में बच्चों के लिए मिक्की माउस फनहाउस से जुड़ा एक खास सेगमेंट रखा गया है। 

