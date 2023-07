Jacqueline Fernandez ने मुंबई में खरीदा नया घर, इस लग्जरी होम में शामिल है पूल और जिम

Jacqueline Fernandez New Home जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) ने मुंबई में एक नया लग्जरी घर खरीदा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें अभिनेत्री इससे पहले प्रियंका चोपड़ा के जुहू वाले घर में रह रही थी जिसे उन्होंने साल 2021 में लिया था। हालांकि अपने नए घर को लेकर एक्ट्रेस ने अभी कोई बयान नहीं दिया है।

HighLights

नई दिल्ली, जेएनएन। Jacqueline Fernandez New Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) ने मुंबई में एक नया लग्जरी घर खरीदा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें, अभिनेत्री इससे पहले प्रियंका चोपड़ा के जुहू वाले घर में रह रही थी, जिसे उन्होंने साल 2021 में लिया था। जैकलीन फर्नांडीज ने लिया नया घर जैकलीन फर्नांडीज जुहू छोड़ अब बांद्रा के पाली हिल में अपना नया घर खरीदा है। बता दें, एक्ट्रेस ने जिस लोकेशन पर अपना नया घर खरीदा है। वहां कई सेलेब्स रहते हैं। इस लोकेशन पर सैफ अली खान, करीना कपूर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहते हैं। सेलेब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जैकलीन की बिल्डिंग नजर आ रह रही है। हालांकि अपने नए घर को लेकर एक्ट्रेस ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। View this post on Instagram A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla) जैकलीन के नए घर में शामिल है जिम और स्विमिंग पूल वीडियो से पता चला कि जैकलीन फर्नांडीजका नया घर एक मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट में स्थित है। एक्ट्रेस का यह घर 1119 वर्ग से लेकर 2557 वर्ग तक फैला हुआ है। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घर की कीमत 12 करोड़ रुपये है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जैकलीन अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है या नहीं। प्रियंका चोपड़ा के घर में रह रही थी एक्ट्रेस बता दें, साल 2021 में जैकलिन फर्नांडिस ने प्रियंका चोपड़ा का जुहू वाले घर में रह रही थी, जिसमें लिविंग एरिया और एक बड़ी बालकनी शामिल है। जैकलिन ने प्रियंका से यह बिल्डिंग 7 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसका नाम कर्मयोग बताया जा रहा है। इससे पहले जैकलिन बांद्रा में किराए के घर में रहती थी। एक्ट्रेस की आने वाली फिल्म वर्कफ्रंट की बात करे तो जैकलीन अगली जल्द वैभव मिश्रा की फिल्म फतेह में दिखाई देंगी, जिसमें वह सोनू सूद और विजय राज भी नजर आएंगे। जैकलीन ने इस साल मार्च में क्राइम एक्शन फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा किया। इसके अलावा अभिनेत्री आदित्य दत्त की एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म क्रैक - जीतेगा तो जिएगा में भी दिखाई देंगी। फिल्म में वह विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल के साथ नजर आएंगी।

