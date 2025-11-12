प्यार में धोखा खाए हर आशिक की लिस्ट में रहता था ये गाना, 20 साल बाद सुन लेंगे तो दर्द से तड़प उठेगा दिल
बॉलीवुड में हर मिजाज के लिए गाने बने हैं। फेस्टिवल्स का मौका हो, या फिर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो, जब दिल की बात जुबान पर नहीं आती, तो लोग गानों के जरिए उसे बयां करते हैं। हम आपको 20 साल पुराने एक ऐसे ही गाने के बारे में बता रहे हैं, जो अगर दिल टूटने के बाद कोई प्रेमी सुन ले तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में Gen-z कितना भी हॉलीवुड गाने सुन ले, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, तो लोगों को बॉलीवुड गाने ही याद आते हैं। बॉलीवुड गानों के लिरिक्स से लेकर उनके म्यूजिक में एक अलग तरह का जादू है, जो सीधा लोगों के दिलों को छूता है।
आज के समय में भले ही गानों के रीमिक्स बनने लगे हैं, लेकिन मोहम्मद रफी से लेकर सिंगर के के और शान के दौर तक कई ऐसे गाने आए हैं, जो काफी मीनिंग फुल थे। अभी भी उन गानों का क्रेज कम नहीं हुआ है। एक ऐसा ही गाना साल 2005 में आया था, जो जबरदस्त हिट हुआ था। ये गाना उस वक्त इश्क में धोखा खाए हर आशिक के मोबाइल में मिल ही जाता था। 20 साल बाद भी इस गाने की एक-एक लाइन सीधा दिल को हिट करती है। कौन सा है ये सुपरहिट गाना, जो आज भी करता है ट्रेंड, चलिए आपको बताते हैं।
20 साल बाद भी गाना सुनकर रो देंगे आशिक
20 साल पहले ये गाना किसी और पर नहीं, बल्कि एक्टिंग के महारथी इरफान खान (irrfan Khan) पर फिल्माया गया था। गाने के लिरिक्स निलेश मिश्रा ने लिखे थे और आवाज सुपरस्टार सिंगर के.के ने दी थी। के.के की आवाज पर इरफान खान के दर्द भरे एक्सप्रेशन ने इस गाने को यादगार बनाया था। गाने का टाइटल था 'मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही'।
ये गाना फिल्म 'रोग' का है, जिसका निर्देशन हिमांशु भ्रमभट्ट ने किया था। पूजा भट्ट के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी उनके पिता महेश भट्ट ने लिखी थी। 'मैंने दिल से कहा' गाना उस समय पर जब भी किसी का दिल टूट जाता था, तो काफी सुना जाता था। आज भी इस गाने का एक-एक लिरिक्स सुनकर किसी भी दिल टूटे हुए आशिक की आंखों में आंसू आना तय है।
Youtube पर अब भी ट्रेंडिंग है ये गाना
दिग्गज अभिनेता इरफान खान पर फिल्माया गया ये गाना आज भी यूट्यूब पर ट्रेंड करता है। रोग फिल्म का सिर्फ यही गाना नहीं, बल्कि अन्य गाने जैसे 'खूबसूरत', 'गुजर न जाए', जैसे गाने भी हिट हुए थे। इरफान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही बेअसर रही थी, लेकिन इसके गानों ने तो सबका दिल जीत लिया था।
मूवी में इरफान खान के अलावा मुख्य भूमिका में इलीन हमन और हिमांशु मलिक मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर उदय की है, जो माया के मर्डर केस की छानबीन करता है, जो पेशे से एक मॉडल होती है। हालांकि, इस छानबीन के दौरान उसे एक डेड वुमन से ही इश्क हो जाता है। वह बाद में खुद को ट्रैप में फंसा हुआ पाता है, जहां उसके लिए चीजें बाद में और भी मुश्किल हो जाती है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, तो इसे ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
