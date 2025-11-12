प्यार में धोखा खाए हर आशिक की लिस्ट में रहता था ये गाना, 20 साल बाद सुन लेंगे तो दर्द से तड़प उठेगा दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में Gen-z कितना भी हॉलीवुड गाने सुन ले, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, तो लोगों को बॉलीवुड गाने ही याद आते हैं। बॉलीवुड गानों के लिरिक्स से लेकर उनके म्यूजिक में एक अलग तरह का जादू है, जो सीधा लोगों के दिलों को छूता है।

आज के समय में भले ही गानों के रीमिक्स बनने लगे हैं, लेकिन मोहम्मद रफी से लेकर सिंगर के के और शान के दौर तक कई ऐसे गाने आए हैं, जो काफी मीनिंग फुल थे। अभी भी उन गानों का क्रेज कम नहीं हुआ है। एक ऐसा ही गाना साल 2005 में आया था, जो जबरदस्त हिट हुआ था। ये गाना उस वक्त इश्क में धोखा खाए हर आशिक के मोबाइल में मिल ही जाता था। 20 साल बाद भी इस गाने की एक-एक लाइन सीधा दिल को हिट करती है। कौन सा है ये सुपरहिट गाना, जो आज भी करता है ट्रेंड, चलिए आपको बताते हैं।

20 साल बाद भी गाना सुनकर रो देंगे आशिक 20 साल पहले ये गाना किसी और पर नहीं, बल्कि एक्टिंग के महारथी इरफान खान (irrfan Khan) पर फिल्माया गया था। गाने के लिरिक्स निलेश मिश्रा ने लिखे थे और आवाज सुपरस्टार सिंगर के.के ने दी थी। के.के की आवाज पर इरफान खान के दर्द भरे एक्सप्रेशन ने इस गाने को यादगार बनाया था। गाने का टाइटल था 'मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही'।

Youtube पर अब भी ट्रेंडिंग है ये गाना दिग्गज अभिनेता इरफान खान पर फिल्माया गया ये गाना आज भी यूट्यूब पर ट्रेंड करता है। रोग फिल्म का सिर्फ यही गाना नहीं, बल्कि अन्य गाने जैसे 'खूबसूरत', 'गुजर न जाए', जैसे गाने भी हिट हुए थे। इरफान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही बेअसर रही थी, लेकिन इसके गानों ने तो सबका दिल जीत लिया था।