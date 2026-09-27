त्रेता युग में चश्मा? Anjali Arora की 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में सुग्रीव के लुक पर आई मीम्स की बाढ़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के एक प्रमोशनल पोस्टर ने ऑनलाइन खूब चर्चा छेड़ दी है। दर्शकों ने सुग्रीव को चश्मा पहने देखा, जिसके बाद त्रेता युग में वानर सेना के इस लुक को लेकर मजाक बनने लगे और फिल्म के प्रोडक्शन की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे।

वानर सेना के चश्मा पहनने पर उड़ा मजाक 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' (Mahakavya Shri Ramayana Katha) के थिएटर में रिलीज होने के बाद इसने लोगों का काफी ध्यान खींचा है। फिल्म के प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर दर्शक चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज एक प्रमोशनल पोस्टर को लेकर यह चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि बारीकी से देखने वाले दर्शकों की नजर एक वानर सेना के किरदार पर पड़ी, जिसने आधुनिक चश्मा पहना हुआ था।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के प्रमोशनल पोस्टर वायरल हो रहे हैं, और इनमें से एक पोस्टर में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। सुग्रीव वाले पोस्टर में उस किरदार को आधुनिक चश्मा पहने हुए दिखाया गया है।

Treta yug me bhi chashma lagate the 😭 pic.twitter.com/vWsX0L9QJA — dk (@thefilmyyguyy) September 24, 2026 इस अजीब चीज को देखकर तुरंत ऑनलाइन मीम्स की बाढ़ आ गई; यूजर्स ने त्रेता युग में चश्मे के होने पर सवाल उठाए और आर्टवर्क का मजाक भी उड़ाया। इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़ एक यूजर ने लिखा, 'त्रेता युग में भी चश्मा लगाते थे?' एक और ने कमेंट किया, 'क्यों नहीं भाई... क्या त्रेता युग में लोगों की आंखें नहीं होती थीं या क्या?' एक यूजर ने यह भी लिखा, 'क्या सच में चश्मा है या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और मुझे भी चश्मे की जरूरत है?'।

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के बारे में इस फिल्म की कहानी 'शाश्वत' नाम के एक युवा लड़के के नजरिए से दिखाई गई है, जो एक ऋषि के रूप में आए भगवान हनुमान से भगवान राम के जीवन के बारे में जानता है।