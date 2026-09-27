Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

त्रेता युग में चश्मा? Anjali Arora की 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में सुग्रीव के लुक पर आई मीम्स की बाढ़

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:21 PM (IST)

अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) स्टारर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के एक पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।

अंजलि अरोड़ा की महाकाव्य श्री रामायण कथा के पोस्टर पर मचा बवाल

अंजलि अरोड़ा की महाकाव्य श्री रामायण कथा के पोस्टर पर मचा बवाल

HighLights

  1. अंजलि अरोड़ा की महाकाव्य श्री रामायण कथा के पोस्टर पर मचा बवाल

  2. सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

  3. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है फिल्म  

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के एक प्रमोशनल पोस्टर ने ऑनलाइन खूब चर्चा छेड़ दी है। दर्शकों ने सुग्रीव को चश्मा पहने देखा, जिसके बाद त्रेता युग में वानर सेना के इस लुक को लेकर मजाक बनने लगे और फिल्म के प्रोडक्शन की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे।

वानर सेना के चश्मा पहनने पर उड़ा मजाक

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' (Mahakavya Shri Ramayana Katha) के थिएटर में रिलीज होने के बाद इसने लोगों का काफी ध्यान खींचा है। फिल्म के प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर दर्शक चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज एक प्रमोशनल पोस्टर को लेकर यह चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि बारीकी से देखने वाले दर्शकों की नजर एक वानर सेना के किरदार पर पड़ी, जिसने आधुनिक चश्मा पहना हुआ था।

ramayana (64)

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक

सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के प्रमोशनल पोस्टर वायरल हो रहे हैं, और इनमें से एक पोस्टर में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। सुग्रीव वाले पोस्टर में उस किरदार को आधुनिक चश्मा पहने हुए दिखाया गया है।

 

इस अजीब चीज को देखकर तुरंत ऑनलाइन मीम्स की बाढ़ आ गई; यूजर्स ने त्रेता युग में चश्मे के होने पर सवाल उठाए और आर्टवर्क का मजाक भी उड़ाया।

इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़

एक यूजर ने लिखा, 'त्रेता युग में भी चश्मा लगाते थे?' एक और ने कमेंट किया, 'क्यों नहीं भाई... क्या त्रेता युग में लोगों की आंखें नहीं होती थीं या क्या?' एक यूजर ने यह भी लिखा, 'क्या सच में चश्मा है या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और मुझे भी चश्मे की जरूरत है?'।

ramayanaaaa

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के बारे में

इस फिल्म की कहानी 'शाश्वत' नाम के एक युवा लड़के के नजरिए से दिखाई गई है, जो एक ऋषि के रूप में आए भगवान हनुमान से भगवान राम के जीवन के बारे में जानता है।

रामायण की कास्ट

इस शो की कास्ट में अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) माता सीता के रोल में और देव शर्मा (Dev Sharma) भगवान राम के रोल में हैं। इनके साथ शील वर्मा लक्ष्मण के रोल में, निर्भय वाधवा भगवान हनुमान के रोल में और रजनीश दुग्गल (Rajniesh Duggal) रावण के रोल में नजर आ रहे हैं।

अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज की गई है।

यह भी पढ़ें- Ramayana की रिलीज से पहले रणबीर कपूर ने खोला दिल का राज, बोले- आत्मा में बसे भगवान राम