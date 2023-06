Kangana Ranaut की प्रोडक्शन 'टिकू वेड्स शेरू' में ऋतिक रोशन का जिक्र, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो वायरल

नई दिल्ली, जेएनएन। Hrithik Roshan In Tiku Weds Sheru: 'टिकू वेड्स शेरू' फिल्म का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने लिए एक दुल्हन ढूंढते नजर आ रहे हैं। वह शादी का प्रपोजल मजेदार अंदाज में बताते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने बातों-बातों में ऋतिक रोशन का भी जिक्र किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आगामी फिल्म की रिलीज के लिए तैयार हैं। इस फिल्म का नाम टिकू वेड्स शेरू है।

अब फिल्म का प्रमोशनल वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें वह उनसे शादी के लिए इच्छुक लड़कियों से अपना बायोडाटा भेजने के लिए कहते हैं। इस दौरान वह अपनी बड़ाई भी करते हैं। इस फिल्म का एक्ट्रेस निर्माण कंगना रनोट ने किया है। इसमें रितिक रोशन का भी जिक्र है। गौरतलब है कि कंगना रनोट और ऋतिक रोशन के बीच अफेयर को लेकर एक बार एक लंबी लड़ाई हो चुकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है,

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने आपको शेरू कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। वह कहते हैं कि वह छोटी-मोटी फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर है। इसके बाद वह शाह रुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ की अपनी सेल्फी दिखाते हैं। इसके आगे वह कहते हैं, "ऋतिक गया हुआ था। इसलिए नहीं है।" एक डायलॉग में वह कहते हैं,

टिकू वेड्स शेरू का निर्देशन साई कबीर श्रीवास्तव ने किया है। इसमें अवनीत कौर भी नजर आएंगी। हाल ही में, इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है। यह फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 23 जून को रिलीज होगी। पिछले कई वर्षों से दोनों एक-दूसरे से लड़ते नजर आए हैं। दोनों के अफेयर की खबरें क्रिश 3 के दौरान वायरल हुई थी। ऋतिक रोशन ने कंगना रनोट के आरोपों का खंडन किया था।

Sheru miya ki toh baat hi kuch alag hai! Most desirable bachelor aise hi thodi na kehta hai!

Dekhiye inki rollercoaster journey of love, jald hi 💃#TikuWedsSheruOnPrime, 2 days to go!@iavneetkaur #SaiKabir @ManikarnikaFP @KanganaTeampic.twitter.com/Yvu0OdqzmH— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) June 21, 2023