ले बेटा! भोजपुरी में भी आ गया कृष का गाना, बॉलीवुड तक पहुंची वायरल ब्वॉय की गूंज; लोग बोले- 'बस ये मिसिंग था'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया वो जरिया है जहां रातोंरात कोई भी स्टार बन जाता है तो कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी किस्मत सोशल मीडिया ने बदली है। अब बीते दिनों ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें एक वायरल ब्वॉय ने फिल्म कृष का गाना गाया (Krrish Ka gaana Sunega) और ये गाना इंटरनेट पर गजब वायरल हुआ। अब इसकी गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है।

भोजपुरी में रीमेक हुआ कृष का गाना दरअसल सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म कृष का गाना दिल ना दिया काफी वायरल हुआ है और इस गाने को हर कोई सुन भी रहा है। इस गाने को झारखंड के रहने वाले एक लड़के ने अपने अलग अंदाज में गाया तो या गाना देखते ही देखते वायरल हो गया।

गाना वायरल (Krrish Viral Song) हुआ तो अब फिल्म के मेकर्स के कानों तक भी इस फनी वीडियो की गूंज पहुंची है। हाल ही में टी-सीरीज की तरफ से ऋतिक-प्रियंका के इस 21 साल पुराने गाने को शेयर किया। इस गाने का एक क्लिप वीडियो टी सीरीज पर शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा है- ले बेटा कृष का गाना सुनेगा। ये ही भोजपुरी में रीमेक में करके इस गाने को नए तरीके से रिलीज भी किया गया है। टी-सीरीज भोजपुरी पर इस गाने को शेयर भी किया गया है।