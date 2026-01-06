Language
    ले बेटा! भोजपुरी में भी आ गया कृष का गाना, बॉलीवुड तक पहुंची वायरल ब्वॉय की गूंज; लोग बोले- 'बस ये मिसिंग था'

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:13 PM (IST)

    ले बेटा! भोजपुरी में भी आ गया कृष का गाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया वो जरिया है जहां रातोंरात कोई भी स्टार बन जाता है तो कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी किस्मत सोशल मीडिया ने बदली है। अब बीते दिनों ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें एक वायरल ब्वॉय ने फिल्म कृष का गाना गाया (Krrish Ka gaana Sunega) और ये गाना इंटरनेट पर गजब वायरल हुआ। अब इसकी गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है।

    भोजपुरी में रीमेक हुआ कृष का गाना

    दरअसल सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म कृष का गाना दिल ना दिया काफी वायरल हुआ है और इस गाने को हर कोई सुन भी रहा है। इस गाने को झारखंड के रहने वाले एक लड़के ने अपने अलग अंदाज में गाया तो या गाना देखते ही देखते वायरल हो गया।

     गाना वायरल (Krrish Viral Song) हुआ तो अब फिल्म के मेकर्स के कानों तक भी इस फनी वीडियो की गूंज पहुंची है। हाल ही में टी-सीरीज की तरफ से ऋतिक-प्रियंका के इस 21 साल पुराने गाने को शेयर किया। इस गाने का एक क्लिप वीडियो टी सीरीज पर शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा है- ले बेटा कृष का गाना सुनेगा। ये ही भोजपुरी में रीमेक में करके इस गाने को नए तरीके से रिलीज भी किया गया है। टी-सीरीज भोजपुरी पर इस गाने को शेयर भी किया गया है। 

     

    कौन है वायरल ब्वॉय?

    दरअसल सोशल मीडिया पर जिस लड़के की क्लिप वायरल हुई है, उसका नाम पिंटू बताया गया है। पिंटू झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल धूम नाम से बनी हुई है। पिंटू के पिता का नाम ओम प्रकाश और माता का नाम पार्वती है।

     

    हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं पिंटू कम उम्र वाली शक्ल के होने के चलते उन्होंने बहुत कुछ बचपन कुछ झेला और कम उम्र में ही उनके माता-पिता चल बसे। पिंटू कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रहे थे लेकिन अचानक से अब उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अब वो स्टार है और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब प्यार मिल रहा है।