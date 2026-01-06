ले बेटा! भोजपुरी में भी आ गया कृष का गाना, बॉलीवुड तक पहुंची वायरल ब्वॉय की गूंज; लोग बोले- 'बस ये मिसिंग था'
सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म कृष का गाना दिल ना दिया काफी वायरल हुआ है और इस गाने को हर को ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया वो जरिया है जहां रातोंरात कोई भी स्टार बन जाता है तो कई लोग ऐसे भी हैं, जिनकी किस्मत सोशल मीडिया ने बदली है। अब बीते दिनों ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें एक वायरल ब्वॉय ने फिल्म कृष का गाना गाया (Krrish Ka gaana Sunega) और ये गाना इंटरनेट पर गजब वायरल हुआ। अब इसकी गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है।
भोजपुरी में रीमेक हुआ कृष का गाना
दरअसल सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म कृष का गाना दिल ना दिया काफी वायरल हुआ है और इस गाने को हर कोई सुन भी रहा है। इस गाने को झारखंड के रहने वाले एक लड़के ने अपने अलग अंदाज में गाया तो या गाना देखते ही देखते वायरल हो गया।
गाना वायरल (Krrish Viral Song) हुआ तो अब फिल्म के मेकर्स के कानों तक भी इस फनी वीडियो की गूंज पहुंची है। हाल ही में टी-सीरीज की तरफ से ऋतिक-प्रियंका के इस 21 साल पुराने गाने को शेयर किया। इस गाने का एक क्लिप वीडियो टी सीरीज पर शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा है- ले बेटा कृष का गाना सुनेगा। ये ही भोजपुरी में रीमेक में करके इस गाने को नए तरीके से रिलीज भी किया गया है। टी-सीरीज भोजपुरी पर इस गाने को शेयर भी किया गया है।
Me Listening krish ka gana.....— sarvagya chaudhary (@sstchaudhary) December 28, 2025
Le Beta version 😀 pic.twitter.com/Pvb3LghwHx
कौन है वायरल ब्वॉय?
दरअसल सोशल मीडिया पर जिस लड़के की क्लिप वायरल हुई है, उसका नाम पिंटू बताया गया है। पिंटू झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल धूम नाम से बनी हुई है। पिंटू के पिता का नाम ओम प्रकाश और माता का नाम पार्वती है।
krish ka sunega gana viral Video 😆. pic.twitter.com/LjUlIE2ZjZ— MoviX (@MeowMoments699) December 20, 2025
हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं पिंटू कम उम्र वाली शक्ल के होने के चलते उन्होंने बहुत कुछ बचपन कुछ झेला और कम उम्र में ही उनके माता-पिता चल बसे। पिंटू कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रहे थे लेकिन अचानक से अब उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अब वो स्टार है और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब प्यार मिल रहा है।
