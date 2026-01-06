Hardik Pandya ने गर्लफ्रेंड को अमिताभ बच्चन से मिलवाया, वायरल वीडियो जीत रहा लोगों का दिल
Hardik Pandya और महिका शर्मा ने अक्टूबर 2025 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। हाल ही में एक इवेंट में हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिग्गज एक्टर अमिता ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में एक ग्लैमरस शाम इंटरनेट पर वायरल हो गई, जब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अमिताभ बच्चन से मिलवाया। एक इनसाइड वीडियो में, जो अब X पर वायरल हो गया है, अमिताभ बच्चन हार्दिक पांड्या को गर्मजोशी से गले लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, वह माहिका की ओर मुड़ते हैं और उन्हें दिग्गज एक्टर से मिलवाते हैं। माहिका उनसे हाथ मिलाकर जवाब देती हैं।
वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा, 'हार्दिक पांड्या को महिका शर्मा को अमिताभ बच्चन से मिलवाते देखना कितना खास पल था। इसमें एक साथ क्लास, सम्मान और सच्चा प्यार सब कुछ दिखा'। एक और यूजर ने कहा, 'इतने बड़े स्टेज पर माहीका को लेजेंड अमिताभ बच्चन से मिलवाना हार्दिक का असली कैरेक्टर दिखाता है'।
Hardik Pandya introducing his girlfriend mahika Sharma to Amitabh Bachchan at the Reliance Foundation event last night.❤️ pic.twitter.com/yJ8ZyPneCu— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 6, 2026
स्टाइलिश अंदाज में कपल ने की एंट्री
इस कपल ने इवेंट में स्टाइलिश एंट्री की, उन्होंने मैचिंग ब्लैक आउटफिट पहने थे। हार्दिक एक टेलर्ड ब्लैक सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे, वहीं माहीका ने एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट किया।
हार्दिक और माहीका के रिश्ते को लेकर महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसे सोशल मीडिया इंटरैक्शन और साथ में घूमने-फिरने की तस्वीरों ने और हवा दी। हालांकि, क्रिकेटर ने अक्टूबर 2025 में, अपने 32वें जन्मदिन से ठीक पहले अपनी प्राइवेट बीच छुट्टियों की इंटीमेट तस्वीरें और वीडियो शेयर करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया और अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इन पोस्ट में कपल की एक साथ पूजा करते हुए तस्वीरें भी शामिल थीं।
कौन हैं माहीका शर्मा?
24 साल की माहिका शर्मा एक मॉडल हैं, जिन्होंने जाने-माने डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया है। उनके इंस्टाग्राम बायो में उन्हें GQ बेस्ट ड्रेस्ड - 'इंडिया की अगली सुपरमॉडल' और Elle मॉडल ऑफ द सीजन बताया गया है।
