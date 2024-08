Bangladesh में आज तक बैन है हंसल मेहता की 'फराज', Sheikh Hasina सरकार ने नहीं दी थी अनुमति?

हंसल मेहता ने ये भी कहा, "हमारे पड़ोसी देशों में आज भी सच्चाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश देने का प्रयास थी, लेकिन इसे बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाने का निर्णय निराशाजनक है।"

Seeing the events unfold in Bangladesh reminds me of the Faraaz release saga. It is streaming globally on Netflix except in Bangladesh where it has been banned.