Udd Jaa Kaale Kawa Song Release: तारा सिंह और सकीना का फिर दिखा रोमांस, 'गदर 2' का पहला गाना रिलीज

Udd Jaa Kaale Kaava Song Release फिल्म गदर 2 ( Gadar 2 ) का पहला गाना उड़ जा काले कावा ( Udd Jaa Kaale Kaava ) रिलीज हो गया है । सनी देओल और अमीषा पटेल का पर्दे पर 22 साल बाद फिर से रोमांस देखने को मिल रहा है । इस गाने को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है ।

Gadar 2 Song, Udd Jaa Kaale Kaava Photo Credit Instagram

HighLights गरद 2 का पहना गाना 'उड़ जा काले कावा' हुआ रिलीज फैंस देखकर झूम उठे तारा-सकीना की केमिस्ट्री 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी गरद 2

Edited By: Aditi Yadav