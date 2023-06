Gadar 2: 'उड़ जा काले कावा' के बाद गदर-2 में इस पॉपुलर गाने को किया जाएगा रिक्रिएट, सुनकर झूम उठेंगे आप

Gadar 2 सालों बाद अमीषा पटेल और सनी देओल की जोड़ी तारा-सकीना बनकर स्क्रीन पर लौट रही है। हाल ही में गदर-2 का गाना उड़ जा काले कावा रिलीज हुआ था जिसने यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़े। इस गाने के बाद अब मेकर्स एक बार फिर से फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं और वह गदर- 2 में इस पॉपुलर गाने को रिक्रिएट करने वाले हैं।

Gadar 2 After Udd Jaa Kaale Kaava Anil Sharma Recreate Sunny Deol and Ameesha Patel Main Nikla Gaddi Leke Song/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights उड़ जा काले कावा के बाद मेकर्स इस गाने को करेंगे रिक्रिएट 'गदर-2' के गाने को सुनकर झूम उठेंगे आप 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

Edited By: Tanya Arora