Tigmanshu Dhulia का इंस्टाग्राम हुआ हैक, पुलिस में दर्ज करवाई एफआईआर

Tigmanshu Dhulia Instagram Hacked पान सिंह तोमर और हासिल जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले तिग्मांशु धूलिया का अकाउंट हैक हो गया है । वैसे तो डायरेक्टर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते है । डायरेक्टर को अपने एक दोस्त से इसकी जानकारी मिली थी। हैकर ने उनके दोस्त को कुछ मैसेज किए थे ।

Tigmanshu Dhulia Instagram hacked Photo Credit Instagram