19 साल पहले Shah Rukh - Salman को छोड़ इस दिग्गज एक्टर के पीछे भागे थे लोग, सेट पर मच गई थी भगदड़ 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' का गाना 'दीवानगी' भारतीय सिनेमा का एक ऐसा गाना है जिसमें बॉलीवुड के सबसे ज्यादा स्टार्स एक साथ दिखे थे।

30 ज्यादा एक्टर थे इस गाने में

डायरेक्टर फराह खान ने फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) समेत 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स को एक साथ इकट्ठा किया था। लेकिन अब फराह ने हाल ही में बताया कि गाने में भले ही शाह रुख, सलमान, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स थे लेकिन सेट पर 'पुराने जमाने' के एक स्टार ने सारी लाइमलाइट चुरा ली।

डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने अपने यूट्यूब व्लॉग में सेट पर हुई घटना के बारे में बताया, जिसमें वे मिथुन के मुंबई स्थित घर पर उनसे मिलने गई थीं। सेट पर मच गई थी भगदड़ व्लॉग में फराह, मिथुन चक्रवर्ती और उनके बेटों के साथ बातचीत करती नजर आईं। 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान हुई घटना को याद करते हुए फराह ने बताया, 'बहुत सारे एक्टर्स आए थे, 32 एक्टर्स आए थे। लेकिन जब 'दादा' आए, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी भगदड़ मच गई थी और यह 'डांस इंडिया डांस' से पहले की बात है।



महिला हो गई थी बेहोश हमने गाने में दिखाया था कि एक महिला बेहोश हो जाती है, जो असल में पहले हो चुका था। इसीलिए हमने इसे गाने में शामिल किया। यहां तक कि लाइटमैन भी उनसे मिलने के लिए अपनी जगह से कूद पड़ा और इतनी अफरा-तफरी मच गई... मैं और शाहरुख तो हैरान रह गए कि 'क्या हो गया!'