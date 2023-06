भोजपुरी सॉन्ग 'लबनी के ताड़ी' रिलीज होते ही हुआ वायरल, हीरोइन के लटके झटके ने किया कायल, फैंस बोले 'लाजवाब'

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह और ज्यादा लोगों की पहुंच तक पहुंच रही है। भोजपुरी गानों को लोग सुनना पसंद करते हैं। इस इंडस्ट्री से रिलीज होने वाले तरह-तरह के गाने लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। हाल ही में सिंगर-एक्टर राकेश मिश्रा का सॉन्ग लबनी के ताड़ी रिलीज हुआ जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है।

Bhojpuri Song Labni Ke Taadi Released. Photo Credit: Singer Rakesh Mishra Youtube

Your browser does not support the audio element.

HighLights भोजपुरी गानों की भी हिंदी गानों की तरह बनी रहती है धूम लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे भोजपुरी गाने सिंगर राकेश मिश्रा और राज नंदिनी का नया गाना हुआ रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी इंडस्ट्री समय-समय पर लोकप्रिय होती जा रही है। यही वजह है कि आजकल लोगों को हिंदी और पॉप सॉन्ग्स के अलावा भोजपुरी के गाने भी पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि भोजपुरी सिंगर और एक्टर राकेश मिश्रा का नया गाना 'लबनी से ताड़ी' जब से रिलीज हुआ है, तब से ही फैंस इसकी धुन के दीवाने गो गए हैं। यह गाना न सिर्फ उनके पसंद किया जा रहा है, बल्कि भोजपुरी के अन्य संगीत प्रेमी भी इस गाने की ओर आकर्षित होते नजर आए हैं। आपको बता दें कि गाना 'लबनी से ताड़ी' राकेश मिश्रा के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। इस गाने को राकेश मिश्रा ने अपनी सुरीली आवाज दी है। उनके साथ राज नंदनी ने भी इस गाने में अपने स्वर से संगीत प्रेमियों को मेसमेराइज करती नजर आ रही हैं। घर में सुनने वाले लोकगीत जैसा है गाना इस बारे में राकेश मिश्रा का कहना है, ''गाना लबनी से ताड़ी गांव-घर में गाए और सुने जाने वाला लोकगीत जैसा है। यह बेहद शानदार और मदमस्त कर देने वाला गाना है। जो इस गाने को एक बार पूरा देखेगा, फिर वह इसे कई बार देखेगा और सुनेगा। उन्होंने कहा कि इस गाने को सभी संगीत प्रेमी सुनें, और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। बेहद मजा आएगा।'' फैंस ने की तारीफ यह गाना रिलीज होते ही फैंस के बीच वायरल हो गया है। सॉन्ग की लिरिक्स और धुन लोगों को पहले ही अट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा राज नंदिनी की आवाज में फीमेल लेडी का डांस भी लोगों को भा रहा है। किसी ने 'झक्कास' तो किसी ने 'लाजवाब' कमेंट किया है। कुल मिलाकर यह गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 24 घंटे में आठ हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। गौरतलब है कि गाना 'लबनी से ताड़ी' के गायक राकेश मिश्रा और राज नंदनी हैं, जबकि इस गाने के म्यूजिक वीडियो में एंजेल लिजा नजर आई हैं। इसी गाने से भोजपुरी में पदार्पण हो रहा है। गाने के गीतकार निहाल मिश्रा और संगीतकार रौशन सिंह हैं।

Edited By: Karishma Lalwani