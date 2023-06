Shah Rukh Khan के फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हुए 31 साल, गदगद फैंस ने जरूरतमंदों में बांटी बिरयानी

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्म इंडस्ट्री में आज से 31 साल पहले एक आउटसाइडर ने डेब्यू किया था। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह अभिनेता आगे चलकर न सिर्फ बॉलीवुड में, बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। वर्ल्ड के कोने-कोने में इस शख्स के फैंस मौजूद हैं। फैंस इन्हें प्यार से 'बादशाह' कहकर बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों दिलों की धड़कन शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की।

शाह रुख खान ने अलग-अलग कंटेंट से भरपूर एक से बढ़कर एक ऐसी फिल्में डिलीवर की हैं, जिसमें मनोरंजन बरकरार रहा। रोमांटिक सीन देने में उनका कोई सानी नहीं रहा है। किंग खान ने आज से 31 साल पहले 25 जून को 'दीवाना' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। शाह रुख के फिल्म इंडस्ट्री में 31 साल पूरे होने को उनके फैंस ने अपने जेश्चर से और स्पेशल बना दिया। इस खुशी के मौके पर उनके फैंस ने ऐसा काम किया, जिसे देखने के बाद हर किसी ने उनकी तारीफ की है।

'शाह रुख खान यूनिवर्स फैन क्लब' ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें बताया गया है, ''#Bodha से #SRK के फैंस ने कुछ विधवाओं के लिए बिरयानी का आयोजन किया।''

#SRK FANs from #Bodhan visited a home for widows & arranged a meal for the ladies there on the occasion of #31YearsOfShahRukhKhanEra 🙏🏻❤️@iamsrk #ShahRukhKhan #31YearsOfSRK pic.twitter.com/uCmQt43Yum