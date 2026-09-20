Andaz Apna Apna 2 को लेकर डायरेक्टर की दो टूक, सलमान-आमिर की फिल्म के सीक्वल पर आया अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 की कल्ट मूवी के तौर पर फिल्म अंदाज अपना अपना को जाना जाता है। सलमान खान और आमिर खान स्टारर इस मूवी के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है।

अब इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अंदाज अपना अपना 2 को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है और बताया है कि क्या भविष्य में इस मूवी का सीक्वल देखने को मिलेगा या नहीं। आइए जानते हैं कि संतोषी ने इस मामले पर क्या कहा है-

अंदाज अपना अपना 2 पर बोले राजकुमार संतोषी हाल ही में सलमान खान और आमिर खान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना (Andaz Apna Apna) के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने समाचार एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की सीक्वल को लेकर बात की है और बताया है-

इस तरह से राजकुमार संतोषी ने अंदाज अपना अपना के सीक्वल को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि साल 1994 में सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, शक्ति कपूर और परेश रावल जैसे कई कलाकारों से सजी फिल्म अंदाज अपना अपना को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। उस दौर में ये मूवी बेशक कमर्शियल तौर पर फ्लॉप रही, लेकिन आज के दौर में इसे कल्ट माना जाता है।