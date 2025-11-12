100 रुपये भी नहीं थी Dharmendra की पहली सैलरी, डेब्यू मूवी के लिए मिले थे इतने पैसे
अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह उनकी खराब सेहत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के ही-मैन की पहली सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 100 रुपये से भी कम थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 दिनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद अभिनेता अपने घर वापस आ गए हैं। इस दौरान धर्मेंद्र से जुड़े कहानी और किस्सों की खूब चर्चा की जा रही है।
इस दौरान हम आपको हिंदी सिनेमा के ही-मैन की पहली सैलरी (Dharmendra First Salary) से जुड़ा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जो उन्हें पहली फिल्म के लिए मिली थी। आपको जानकार ये हैरान होगी कि वह रकम 100 रुपये से भी कम थी। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-
पहली फिल्म के लिए मिले थे इतने पैसे
अभिनेता धर्मेंद्र का हिंदी सिनेमा में 6 दशक से लंबा करियर रहा है। उन्होंने 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे... (Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके अलावा इस मूवी में बलराज साहनी, कुमकुम और उषा किरण जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था, जबकि फिल्म का निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी ने किया था। दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र ने अशोक की भूमिका निभाई, जो काफी दमदार रही।
धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। लेकिन एक्टर ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को प्रभावित किया। लहरें रेट्रो की खबर के अनुसार इस मूवी के लिए धर्म पाजी को महज 51 रुपये की सैलरी मिली थी, जो उन्हें एक नहीं बल्कि तीन लोगों ने मिलाकर दी थी। दरअसल मूवी के तीन निर्माताओं ने 17-17 रुपये जोड़कर धर्मेंद्र को वह धनराशि दी थी।
हालांकि, सुपरस्टार बनने के बाद धर्मेंद्र की फीस में भी इजाफा हुआ और आज करीब 65 साल बाद भी वह मूवीज में एक्टिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए 1 करोड़ की फीस ली थी।
धर्मेंद्र की अगली फिल्म कौन सी
89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम इक्कीस है, जो आने वाले 25 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस मूवी में धर्मेंद्र एक शहीद फौजी के परिवार के मुखिया के किरदार में नजर आएंगे।
