Daisy Shah की बिल्डिंग के पास आग के बाद BMC इलेक्शन पर भड़कीं, कहा- दिमाग का इस्तेमाल करो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की फिल्म 'जय हो' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री डेजी शाह सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। हाल ही में डेजी शाह का गुस्सा एक बार फिर से फूटा है।

डेजी शाह की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह लापरवाही से इलेक्शन कैम्पियन करने वालों पर अपना गुस्सा व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ये वीडियो में ये भी बताया कि कैसे चुनाव प्रचार करने वालों की लापरवाही की वजह से उनके बगल वाली बिल्डिंग के एक घर में आग पकड़ ली थी। डेजी शाह ने वीडियो शेयर कर क्या कहा, नीचे पढ़ें डिटेल्स: