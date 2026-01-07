Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Daisy Shah की बिल्डिंग के पास आग के बाद BMC इलेक्शन पर भड़कीं, कहा- दिमाग का इस्तेमाल करो

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:56 AM (IST)

    अभिनेत्री डेजी शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान लापरवाही से पटाखे फोड़ने वालों पर गुस्सा व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बगल वाली बिल्डिंग में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    BMC इलेक्शन कैंपेन टीम पर बरस पड़ीं डेजी शाह/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की फिल्म 'जय हो' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री डेजी शाह सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। हाल ही में डेजी शाह का गुस्सा एक बार फिर से फूटा है।

    डेजी शाह की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह लापरवाही से इलेक्शन कैम्पियन करने वालों पर अपना गुस्सा व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ये वीडियो में ये भी बताया कि कैसे चुनाव प्रचार करने वालों की लापरवाही की वजह से उनके बगल वाली बिल्डिंग के एक घर में आग पकड़ ली थी। डेजी शाह ने वीडियो शेयर कर क्या कहा, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    क्यों चुनाव प्रचार करने वालों पर भड़कीं डेजी शाह?

    एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सवाल-जवाब करते हुए कहा, "समझ आता है कि इलेक्शन टाइम है, लोग प्रचार कर रहे हैं। सबकुछ सही है, लेकिन ये रूल कहां बना है कि कैंपेन करते हुए आपको पटाखे फोड़ने है। इलेक्शन कैंपेन है, हमें नहीं पता कौन जीतेगा। बिल्डिंग के बाहर कौन फायर क्रेकर्स जलाता है, ये बताएं। यहां पर एक लाइन से रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैं, जहां पर मैं रहती हूं और हर बिल्डिंग ये परमिशन देती कि आप अलग-अलग घरों के बाहर जाकर अपना कैम्पियन कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग कमिटी ने मनाकर दिया कि यहां पर कैम्पियन नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे आगे पीछे की दो बिल्डिंग ने अलाउड कर दिया। मैं आपको बताती हूं कि वह कहां क्रेकर्स जला रहे हैं।"

    यह भी पढ़ें- Naagin 7 में नजर आएगी Salman Khan की ये एक्ट्रेस? प्रियंका चाहर चौधरी को किया रिप्लेस

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Daisy Shah (@shahdaisy

    डेजी शाह ने वह घर भी दिखाया जहां चुनाव प्रचार में फायर क्रेकर्स की वजह से आग लगी। उन्होंने आगे कहा, "जाकर खुले ग्राउंड में पटाखे फोड़ो, लेकिन किसी के घरों के पास नहीं। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। मैंने किसी भी पार्टी का नाम इसलिए लिया, ताकि उसकी जिम्मेदारी ली जाए। अगर आपने कैम्पियन करने के लिए ये सब चीजें की है, तो ये आपकी गलती है। मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और न ही भविष्य में होगा। मैं भारत की नागरिक हूं और मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाई है, जो हुआ है और गलत है।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Daisy Shah (@shahdaisy)

    डेजी शाह ने कहा-जिम्मेदारी लेना जरूरी

    लोगों के सवालों का जवाब देने से पहले डेजी शाह ने वह वीडियो भी शेयर किया था, जिस बिल्डिंग के फ्लोर पर आग लगी थी। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्शन कैंपेन करने के लिए टीम हायर कर रहे हो, प्लीज इस चीज को सुनिश्चित करें कि वह अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ऐसा तब होता है जब लोगों में नागरिक न्भावना की कमी हो। इसकी जिम्मेदारी लो।"डेजी शाह की इस वीडियो पर फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं और सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 में धमाल मचाएंगी Salman Khan की ये एक्ट्रेस, टीजर शूट पर भी आई जानकारी