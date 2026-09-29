पर्दे पर फिर दिखेगी 'छत्रपति शिवाजी महाराज' की महागाथा, ठंडे बस्ते में नहीं पीरियड ड्रामा फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) की जीवनी पर सिनेमा जगत में लंबे अरसे से फिल्में बनती आ रही हैं। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के बाद अब एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक को लेकर चर्चा तेज है।

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अमित राय इस पीरियड ड्रामा फिल्म को बनाने की तैयारी हैं, जो इससे पहले ओह माय गॉड जैसी सफल मूवी फ्रेंचाइजी के लिए जाने जाते हैं। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में जानते हैं-

छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनेगी फिल्म साल 2023 में खबरें आई कि निर्देशक अमित राय की अगली फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित होगी। अमित इस फिल्म को अभिनेता शाहिद कपूर के साथ बनाने वाले थे। हालांकि, फिर शाहिद फिल्म से हट गए और खबरें आई कि यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई।

अब अमित ने इस फिल्म पर काम फिर शुरू कर दिया है। वह किसी दूसरे अभिनेता के साथ यह फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। अमित बताते हैं- जो फिल्म मैं शाहिद कपूर के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बना रहा था, उस पर काम फिर से शुरू कर रहे हैं।

इस तरह से अमित राय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक को लेकर लेटेस्ट अपडेट साझा किया है, जिसे जानकर सिनेप्रेमियों को उत्साह और अधिक बढ़ गया है। हालांकि, फिल्म में कौन सा कलाकार लीड रोल प्ले करेगा, ये अभी भी अपने आप में बड़ा सवाल है।