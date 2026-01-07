Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्कूल की 'लेडी गुंडा' बनना चाहती थीं डॉक्टर, बॉलीवुड में आते ही दुश्मनी ली मोल, बंगाली बाला के अनसुने 'राज'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    मायानगरी मुंबई में कई ऐसे लोग आते हैं, जो बॉलीवुड में चमकना चाहते हैं। हालांकि, कम ही ऐसे हैं, जो यहां टिक पाते हैं। ऐसी ही एक कोलकाता की रहने वाली एक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ये खूबसूरत एक्ट्रेस मना रही हैं 47वां जन्मदिन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई आउटसाइडर्स ऐसे आए, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम फैंस को दीवाना बना दिया। 2000 के दशक में एक ऐसी ही खूबसूरत बला ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था, जिन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि फैंस के दिलों पर भी कब्जा कर कर लिया था।

    पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड जीतने वाली इस खूबसूरत हसीना ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएंगी। कौन है वह खूबसूरत हसीना, जिन्हें बचपन में स्कूल में सब बुलाते थे लेडी डॉन, चलिए जानते हैं।

    पर्सनैलिटी की वजह से 'लेडी गुंडी' कहलाती थीं ये एक्ट्रेस

    हम जिस खूबसूरत बंगाली ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि सबके दिलों पर राज करने वाली बिपाशा बसु हैं। 'राज' एक्ट्रेस का जन्म 7 जनवरी 1979 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन वह कोलकाता में पली बढ़ी। 47 साल की बिपाशा बसु ने जूम को दिए एक थ्रो-बैक इंटरव्यू में खुद ये खुलासा किया था कि जब वह स्कूल में थी, तो लोग उन्हें 'लेडी गुंडा' बुलाया करते थे।

    यह भी पढ़ें- 90s के इन सुपरस्टार्स के अजीबोगरीब फोटोशूट देख चकरा जाएगा दिमाग, Urfi Javed से मांगने लगेंगे माफी

    दरअसल जब बिपाशा से ये पूछा गया था कि स्कूल में वह उन पर लाइन मारने वाले लड़कों को कैसे हैंडल करती थीं, तो एक्ट्रेस ने कहा था, "मुझे कभी उन्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में सबसे बिगडै़ल लड़की के रूप में मशहूर थी, जो सबको मारती थी, इस कारण वह मुझसे सावधान रहते थे। स्कूल के समय में मैं 'लेडी गुंडा' थी।"

    bipasha basu

    एक्ट्रेस नहीं डॉक्टर बनना चाहती थीं बिपाशा

    बिपाशा बसु ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनका एक्टिंग फील्ड से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। अपने 12th की परीक्षा पूरी होने के बाद वह मेडिसिन करना चाहती थीं, जिसके लिए उन्होंने कॉमर्स भी ली थी। डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाली बिपाशा का इंटरेस्ट वहां से शिफ्ट होकर एक्टिंग की तरफ तब आया, जब वह साल 1996 में कोलकाता के एक होटल में अर्जुन रामपाल की पहली पत्नी मेहर जेसिया से मिली, जो उस समय की बड़ी मॉडल थीं।

    उसी साल उन्होंने 'गोदरेज सिंथोल सुपरमॉडल' का खिताब भी जीता। बस इसके बाद बिपाशा ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और वह अपने करियर में आगे बढ़ती गईं। उन्होंने मियामी में 'फोर्ड मॉडल्स सुपरमॉडल ऑफ द वर्ल्ड' में भारत को रिप्रेजेंट किया। उस इवेंट में विनोद खन्ना जज थे, जो बिपाशा बसु को एक नजर में देखकर उन्हें बेटे अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के अपोजिट फिल्म 'हिमालय पुत्र' में लेना चाहते थे, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्होंने फिल्मों में आने से मना कर दिया।

    bipasha basu 11

    नेगेटिव भूमिका से रखा था कदम

    शुरुआती दौर में कई फिल्मों को न करने के बाद बिपाश बसु ने फाइनली अब्बास-मस्तान की मल्टी स्टारर फिल्म 'अजबनी' से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल-अक्षय कुमार और बिपाशा बसु भी नजर आए। फिल्म को भले ही मिक्स रिव्यू मिले हो, लेकिन बिपाशा बसु को उनके रोल के लिए काफी सराहना मिली।

    इसके बाद बिपाशा बसु ने 'राज', 'आंखें', 'मेरे यार की शादी है', 'चोर मचाए शोर', 'गुनाह', 'जिस्म', 'फुटपाथ', 'जमीन', 'नो एंट्री', 'फिर हेरा फेरी' और 'धूम 2' जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी लास्ट फिल्म 2015 में 'अलोन' आई थी और 2018 में उन्होंने 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' में एक छोटा सा रोल किया था।

    बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस से हुई कैट फाइट

    बिपाशा बसु फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहीं। जॉन अब्राहम से रिश्ता हो, या फिर फुटबॉलर रोनाल्डो को खुलेआम किस करना। बिपाशा बसु वक्त-वक्त पर विवादों में फंसती रहीं। उनकी पहली ही फिल्म 'अजनबी' के सेट पर कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई, जब खबर आई कि करीना कपूर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। दोनों की लड़ाई कपड़ों की वजह से हुई थी, जहां करीना ने बिपाशा को उनके रंग को लेकर मॉक किया था और काली बिल्ली कह दिया था।

    bipasha basu birthday (1)

    सिर्फ करीना ही नहीं, बल्कि बिपाशा बसु और अमीषा पटेल का भी साल 2004 से 2005 में झगड़ा हुआ था, जहां ये खबर आई कि अमीषा ने बिपाशा बसु को बॉडी शेम किया है। सालों बाद गदर 2 एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया था कि उन्होंने बिपाशा के लिए कभी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा बीते साल मृणाल ठाकुर का भी एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बिपाशा को मैस्क्यूलर बताया था, जिसका जवाब एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया स्टोरी के साथ दिया था।

    यह भी पढ़ें- Kareena Kapoor नहीं Abhishek Bachchan इस बंगाली बाला के साथ करने वाले थे Refugee से डेब्यू