Bollywood Hindi News: कला के साथ-साथ पढ़ाई और खेल में भी होशियार रही हैं रुचा; फैमिली को लेकर कही ये बात

दैनिक जागरण से बातचीत में अपने पिता को लेकर रुचा कहती हैं ‘मेरा और मेरे पापा बहुत प्यारा रिश्ता है। वह मुंबई के जे जे अस्पताल में डाक्टर हैं। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है लेकिन जब वह हमारे स्तर पर बात करते हैं उनका अलग ही मजाकिया व्यक्तित्व निकलकर सामने आता है। मेरी तो पापा के बिना चलती ही नहीं है।

Bollywood Hindi News: कला के साथ-साथ पढ़ाई और खेल में भी होशियार रही हैं रुचा, साभार @Ruchainamdar

