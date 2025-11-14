जिंदगी से हो गए हैं निराश, रग-रग में मोटिवेशन भर देंगे बॉलीवुड के ये 10 डायलॉग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्मों की दीवानियत दशकों से लोगों के बीच है और ये दीवानियत सिर्फ मनोरंजन के लिए है बल्कि इसलिए भी है कि ये फिल्में मनोरंजन के साथ जिंदगी की सच्चाई से भी रूबरू करवा देती हैं। इन फिल्मों में प्यार, इमोशन, निराशा, खुशी, प्रेरणा, देशभक्ति, धोखा, राजनीति सबकुछ दिखाया जाता है। कई बार किसी इमोशनल सीन को देखकर हम रो पड़ते हैं यह जानते हुए भी कि जो हो रहा है वो सब काल्पनिक है, इतना असर सिनेमा का हम पर पड़ता है।

कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है, ये शब्द आपको निराश भी कर सकते हैं और प्रेरित भी। बात की जाए बॉलीवुड फिल्मों की तो डायलॉग के रूप में ये शब्द मनोरंजन के साथ-साथ अपनी भावनाएं भी दर्शकों तक छोड़ जाते हैं और सालों तक दर्शक डायलॉग्स को याद रख जाते हैं। चलिए फिल्मों के इस समंदर से पढ़ें ऐसे 10 डायलॉग जो आपको निराशा से निकालने में मदद कर सकते हैं और किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं।



2. जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो (Guru) फिल्म गुरु में अभिषेक बच्चन द्वारा बोला गया ये डायलॉग यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो बल्कि इसलिए की तुम्हारे तरक्की शायद उन्हें कहीं ना कहीं खल रही है।



3. बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं- राजेश खन्ना (Anand) इसका मतलब है कि हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के लिए सार्थक हों और जिन्हें लोग याद रखें, बजाय इसके कि केवल अपनी जिंदगी बस यूं ही काटते रहें और हमारा कोई उद्देश्य ही ना हो। यह डायलॉग फिल्म आनंद से राजेश खन्ना का है।

4. इंसान को डिब्बे में तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो (Zindagi Na Milegi Dobara) यह डायलॉग कैटरीना कैफ द्वारा ऋतिक रोशन को बोला गया था। यह डायलॉग हमें महसूस कराता है कि हमें एक ही जिंदगी मिली है और इसे हमें सिर्फ एक कमरे में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया देखना चाहिए और हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए।

5 कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मारके तु्म्हारे पीछे आएगी (3 Idiots) वैसे तो 3 इडियट्स को बड़ी मात्रा में लोग पसंद करते हैं और इस फिल्म ने कई लोगों को इंस्पायर भी किया है, वहीं इसके डायलॉग भी काफी फेमस है। आमिर खान द्वारा बोला गया यह डायलॉग करियर के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि जब आप अपनी स्किल और काम पर फोकस करोगे तो सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा।

6. खुलकर रो नहीं सकोगे, तो खुलकर हंस कैसे पाओगे (Dear Zindagi) इमोशनल डायलॉग शाह रुख द्वारा आलिया भट्ट को बोला गया है। इसके मुताबिक,अपने आपको मजबूत दिखाने के चक्कर में अपने इमोशनल मत छुपाओ। जो भी इमोशन है उसे खुलकर दिखाओ चाहे फिर वो हंसना हो या रोना। 7. तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से बहुत कम है...लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो...तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है (Kal Ho Na Ho) यह एक काफी पॉपुलर और बेहतरीन डायलॉग है, क्योंकि हम अक्सर दुसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। अक्सर लगता है कि किसी दूसरे के पास हमसे ज्यादा हैं। लेकिन अपने आसपास देखोगे तो जो तुम्हारे पास शायद वैसी जिंदगी के कोई सपने देख रहा होता है। अक्सर जो हमारे पास नहीं है उसके गम में जो हमारे पास है उसकी खूबसूरती को हम नहीं देख पाते।

8. कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता, जब तुम खुद से ना हार जाओ (Sultan) यह एक पावरफुल डायलॉग है जिसके मुताबिक लाख कोई आपको हराने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आप अपने आप पर विश्वास रखते हो और हार नहीं मानते हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता।

9. लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है, कोई रिस्क ना लेना (Guru) फिल्म गुरु का यह डायलॉग उस परिस्थिति पर फिट बैठता है जब हम कोई नई चीज करने से डरते हैं, क्योंकि अगर हम उसी पुराने पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें नये और मनचाहे रिजल्ट कैसे मिलेंगे।