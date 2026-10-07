बिग बॉस फेम Archana Gautam के कैफे में हुई चोरी, कैश काउंटर लेकर फरार हुआ चोर; सामने आया CCTV वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 से अपनी खास पहचान बनाने वालीं अर्चना गौतम का नाम फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। खबर है कि एक्ट्रेस के मुंबई स्थित एक कैफे में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें चोर कैफे का पूरा कैश काउंटर ही ले गया है।

इस मामले की आधिकारिक जानकारी अर्चना गौतम ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। साथ ही कैफे में हुई इस चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अर्चना गौतम के कैफे में हुई चोरी बीते साल अर्चना गौतम ने मुंबई में अपने इस कैफे शुरुआत की थी और अब 6 अक्टूबर को यहां चोरी हुई है। जिसकी जानकारी अर्चना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर कर दी है। अर्चना गौतम ने इस पोस्ट में चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी शामिल किया है और लिखा है-

Archana Gautam के मुंबई स्थित कैफे “Oye Churros” में चोरी की खबर आज 6 अक्टूबर 2026 को सामने आई है। कैफे वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट में है। CCTV में एक व्यक्ति कैफे में घुसकर पूरा कैश काउंटर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice @archanagautamm #MumbaiNews https://t.co/0FufbCDfOv — Delhi Complaint 🇮🇳 (@delhicomplaint1) October 6, 2026 एक अन्य इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अर्चना ने मुंबई पुलिस में इस चोरी की घटना की एफआईआर दर्ज कराए जाने की जानकारी देते हुए लिखा है- मैंने इस मामले में FIR दर्ज कराई है और मुंबई पुलिस से अपील करती हूं कि वे जल्द से जल्द इस व्यक्ति की तलाश पूरी करें और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। मुझे मुंबई हमेशा एक सुरक्षित शहर लगा है, इसलिए इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ है। आप सभी से अपील है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आस-पास सुरक्षा का ध्यान रखें।