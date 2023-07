Bhumi Pednekar Birthday: भूमि पेडनेकर ने पर्यावरण को बचाने के लिए लिया ये फैसला, एक्ट्रेस की जमकर हुई तारीफ

Bhumi Pednekar Birthday भूमि पेडनेकर बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं। फैंस को उनकी एक्टिंग और फिल्में दोनों पसंद आती हैं। आज इस टैलेंटेड अदाकारा का जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्होंने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए नए सिरे से एक अभियान को शुरू करने का फैसला किया है जिसके लिए फैंस ने उनकी तारीफ की है।

HighLights भूमि पेडनेकर हैं फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन पर पर्यावरण को बचाने का लिया संकल्प भूमि पेडनेकर ने नए एनजीओ की घोषणा की

नई दिल्ली, जेएनएन। Happy Birthday Bhumi Pednekar: लीक से हटकर फिल्में कर फैंस को अपना दीवाना बनाने वालीं भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) आज अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। आमतौर पर जहां लोग अपने बर्थ डे पर पार्टी वगैरह करना पसंद करते हैं, वहीं, भूमि पेडनेकर ने पर्यावरण को संरक्षित करने का वादा किया है। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर नए सिरे से एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान के लिए एक एनजीओ के गठन तक की घोषणा एक्ट्रेस ने की है। बर्थ डे पर भूमि की नई घोषणा भूमि पेडनेकर ने अक्सर कुछ ऐसी फिल्में की हैं, जो ऑडियंस को एक संदेश देती हो। उनकी फिल्में लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं , सोच में बदलाव लाने का काम करती हैं। एक्ट्रेस का यह नेचर सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। वह सोशल मीडिया के जरिये भी 'क्लाइमेट वॉरियर' बनकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरुक करती हैं। इस साल अपने बर्थ डे पर भूमि ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन 'द भूमि फाउंडेशन' को शुरू करने की योजना बनाई है। इस एनजीओ की जानकारी शेयर करते हुए भूमि ने लिखा, 'मेरे जन्मदिन पर, पृथ्वी के प्रति अपार कृतज्ञता और प्यार के साथ, भूमि फाउंडेशन की दिशा में काम शुरू करना मेरे लिए खुशी की बात है: एक गैर-लाभकारी संगठन जो हमारे सुंदर ग्रह को संरक्षित करने के लिए समर्पित है।' उन्होंने आगे लिखा, 'एक #ClimateWarrior और पर्यावरण संरक्षण में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में, मैंने हमेशा हमारे ग्रह की भलाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का सपना देखा है। मेरी कमाई का एक हिस्सा #TheBhumiFoundation में जाएगा, जिसके माध्यम से मेरा लक्ष्य संगठनों और साथी जलवायु संरक्षणवादियों को ग्रह के लिए काम करने के उनके एकीकृत दृष्टिकोण पर सशक्त बनाना है।' फैंस को पसंद आया भूमि का फैसला बर्थ डे पर क्लाइमेट के बचाव में सोचना और उसके लिए कुछ करने का फैसला भूमि के फैंस को काफी पसंद आया है। यहां तक कि उनके सिलेब्रिटी फ्रेंड्स ने भी उनकी सोच की तारीफ की है।

