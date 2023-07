'कुरुक्षेत्र' से दर्शकों का दिल जीतेंगे भोजपुरी सिनेमा के एक्टर यश कुमार, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

भोजपुरी सिनेमा का वर्चस्व पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। लोगों में अब इस इंडस्ट्री की पैठ पहले के मुकाबले ज्यादा बन रही है। भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता यश कुमार ने 2013 में दिलदार सांवरिया से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने फैंस को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। अब वह एक और मूवी से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं जिसकी डिटेल सामने आ गई है।

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी सिनेमा में साल 2013 से सक्रिय अभिनेता यश कुमार कभी भी अपने फैंस को एंटरटेन करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। 'हीरो गम्छेवाला', 'कसम पैदा करने वाले की' और 'नागराज' जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके यश कुमार अब एक और मूवी से अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए हाजिर होने वाले हैं। उनकी अगली मूवी 'कुरुक्षेत्र' होगी, जिसको लेकर एक अपडेट सामने आई है। शुरू हुई शूटिंग यश कुमार एंटरटेनमेंट से बनने वाली भोजपुरी फिल्म 'कुरुक्षेत्र' की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में सुपर स्टार यश कुमार मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इस फिल्म की निर्माता निधि मिश्रा हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा कर रहे हैं। सुजीत वर्मा इससे पहले भी कई फिल्मों में यश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। 'फिल्म की कहानी जीतेगी दर्शकों का दिल' आपको बता दें कि 'कुरुक्षेत्र' यश कुमार की एक ओर कथा प्रधान फिल्म है। इस मूवी को लेकर एक्टर यश कुमार का मानना है कि फिल्म नाम के अनुरूप होगी, और इसकी कहानी अलग होगी। उन्होंने कहा ''इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिल जीत लेगी। मुझे कहानी बेहद खूबसूरत लगी और मुझे लगता है कि यह दर्शकों को भी पसंद आएगी। अभी हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, और पहले दिन की शूटिंग में जो एनर्जी हम लोगों ने बनाई है, उसी के साथ पूरी फिल्म की शूटिंग करनी है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा प्रयास होगा कि हमारी फिल्म दर्शकों को पसंद आए। फिल्म के गाने और संवाद की भव्यता इस फिल्म का आकर्षण होगी।'' 'कुरुक्षेत्र' की स्टार कास्ट इस फिल्म में यश कुमार के अलावा रक्षा गुप्ता, प्रीति सिंह, प्राची सिंह, रेयांश सिंघानियां, सुशील सिंह, देव सिंह, बालेश्वर सिंह, सुबोध सेठ, राधे कुमार, धनंजय सिंह, श्रृष्टि मिश्रा सहित कई कलाकार नजर आएंगे।

