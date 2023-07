Tu Gaura Hum Bhola: सावन में रिलीज हुआ राकेश मिश्रा का कांवर गीत 'तु गउरा हम भोला', सुनकर झूम उठेंगे आप

सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिव मंदिरों की तरफ कांवड़िए जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं। कांवड़िए की यात्रा में जब बोल बम का गाना बजता है तो लगता है कि शिव दर्शन हो गया है। सावन में अगर भोजपुरी गाने का शिव भक्ति के लिए ना बजे तो समझिए यात्रा का आनंद नहीं आया है। ऐसे में राकेश कांवर गीत लेकर आए हैं।

Rakesh Mishra Raj Nandani New Kawar Geet Tu Gaura Hum Bhola

नई दिल्ली, जेएनएन। Tu Gaura Hum Bhola Song Released: भोजपुरी सुपर स्टार राकेश मिश्रा सावन के पावन महीने में अपना पहला सावन स्पेशल सॉन्ग लेकर आए हैं। उनका पहला सावन स्पेशल गाना रिलीज हो चुका है, जो इस वक्त यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। राकेश के इस कांवर गीत का टाइटल 'तु गउरा हम भोला' है। 'तु गउरा हम भोला' पर कांवड़िया भी खूब झूम रहे हैं। भक्ति भाव और श्रद्धा से ओत – प्रोत इस गाने को अब तक लाखों लोगों ने देख लिया है। देवघर से लेकर भोजपुरी सुनने वाले लोगों के बीच तक इस गाने को खूब सुना जा रहा है। गाने को राकेश संग नंदनी ने दी अपनी आवाज 'तु गउरा हम भोला' गाने को राकेश मिश्रा ने राज नंदनी के साथ मिलकर गाया है। गाने में दोनों की केमेस्ट्री और श्रद्धा के स्वर गाने को और भी खास बना रहे हैं। गाने को लेकर राकेश मिश्रा ने कहा, 'कांवर गीत 'तु गउरा हम भोला' इस सावन मेरा पहला गीत है, जिसे मैं भगवान शिव को और उनमें अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को समर्पित करता हूं। यह गाना मेरे दिल के करीब है। शुरू हो चुका है सावन दरअसल, सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिव मंदिरों की तरफ कांवड़िए जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं। कांवड़िए की यात्रा में जब बोल बम का गाना बजता है, तो लगता है कि शिव दर्शन हो गया है। सावन में अगर भोजपुरी गाने का शिव भक्ति के लिए ना बजे तो समझिए यात्रा का आनंद नहीं आया है। इसको देखते हुए राकेश मिश्रा ने अपना पहला सावन गीत रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि राकेश मिश्रा और राज नंदनी के इस कांवर गीत 'तु गउरा हम भोला' के म्यूजिक वीडियो में एंजेल लिजा भी नजर आई हैं। गीतकार राकेश मिश्रा हैं। संगीतकार रौशन सिहं हैं। निर्देशक आर्यन देव है। यह गाना राकेश मिश्रा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है।

