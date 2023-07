'कभी अलविदा ना कहना' फिल्म का फर्स्ट लुक आउट, यश कुमार के अपोजिट दिखेंगी ये मशहूर एक्ट्रेस

Kabhi Alvida Na Kehna First Look Out भोजपुरी स्टार्स हो या फिर उनकी फिल्में फैंस में उनके लिए एक अलग क्रेज देखने को मिलता है। भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार्स की लिस्ट में यश कुमार का नाम भी जुड़ चुका है। उनकी आगामी फिल्म कभी अलविदा ना कहना पहला पोस्टर आउट हो चुका है जिसमें उनके साथ मशहूर एक्ट्रेस नजर आ रही हैं।