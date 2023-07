'भारत भाग्य विधाता' में अलग अवतार में दिखेंगे प्रदीप पांडेय चिंटू, इस साल की होगी सबसे बड़ी फिल्म

भोजपुरी सिनेमा धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। इस इंडस्ट्री के कई नामी सितारे हैं जिनके गाने और फिल्में काफी पसंद किए जाते हैं। वहीं इस इंडस्ट्री में मनोरंजन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए कई तरह की फिल्में भी बनाई जाती हैं। ऐसे ही एक फिल्म है भारत भाग्य विधाता जो कि इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है।

Still Images from Bhojpuri Film Bharat Bhagya Vidhata Teaser

HighLights भोजपुरी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' अगस्त में होगी रिलीज पुलिस की कहानी को दिखाएगी फिल्म भारत भाग्य विधाता एक्शन से भरपूर होगी फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी सिनेमा का क्रेज लोगों के बीच धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हिंदी और बाकी फिल्म इंडस्ट्री की तरह यह इंडस्ट्र भी लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब दिख रही है। भोजपुरी सिनेमा में कई एक्टर्स हैं, जिनका स्टारडम बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स से कम नहीं। ऐसे ही एक सुपरस्टार हैं प्रदीप पांडेय चिंटू, जो अगस्त में 'भारत भाग्य विधाता' लेकर आ रहे हैं। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी 'भारत भाग्य विधाता' यह ऐसी कहानी होगी, जो पुलिस वाले की लाइफ के इर्दगिर्द घूमती है। यह फिल्म फुल एक्शन और रोमांच से भरपूर है। फिल्म के निर्देशक अनंजय रघुराज ने बताया कि इसमें प्रदीप पांडेय चिंटू एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका हैं। यह इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। हमने इस फिल्म को व्यापक तौर पर बनाया है, और अब इसके रिलीज की भी तैयारी बड़ी है। उम्मीद है एक बार फिर से दर्शकों के ऊपर चिंटू का जादू चलने वाला है और दर्शक हमारी इस फिल्म को पसंद भी करेंगे। मनोरंजक फिल्म है 'भारत भाग्य विधाता' 'भारत भाग्य विधाता' के निर्माता संदीप सिंह और अरविन्द कुमार हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म देशभर में रिलीज होगी। इसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं, प्रदीप पांडेय चिंटू ने भी भोजपुरी दर्शकों से इस फिल्म को देखने की अपील की। उन्होंने कहा ''दर्शकों के भरोसे और प्यार के अनुरूप हम एक और मनोरंजक फिल्म के साथ तैयार हैं। दर्शकों से आग्रह है कि वे हमारी अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म को प्यार और आशीर्वाद दें। इस फिल्म में आपका चिंटू एक अलग अंदाज में दिखेगा। फिल्म में हमारे साथ संचिता बनर्जी हैं। उनके हमारे बीच की लव स्टोरी भी दर्शकों को फ्रेश और आकर्षक लगने वाली है। इसलिए वे अपने परिवार के साथ जाकर इस फिल्म को देखें।'' 'भारत भाग्य विधाता' स्टारकास्ट फिल्म में प्रदीप पांडेय चिंटू और संचिता बनर्जी के साथ भूपेंद्र सिंह, विनीत विशाल, उमेश सिंह धामा वर्मा मुन्ना सिंह साहिल शैख, पुष्पेंद्र सिंह संजीव मिश्रा और करिश्मा सैनी प्रमुख भूमिका हैं। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज होगी।

Edited By: Karishma Lalwani