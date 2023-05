Ek Tha Joker: सुपरस्टार यश कुमार की फिल्म एक था जोकर का फर्स्ट लुक आया सामने, चाबुक से खुद का किया ऐसा हाल

नई दिल्ली, जेएनएन। Ek Tha Joker First Look Out: भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता यश कुमार की इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘एक था जोकर' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। यश की इस फिल्म को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं।

यश के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। एक्टर की फिल्म 'एक था जोकर' का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। लुक सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ गई है।

कुछ ऐसो है एक था जोकर का फर्स्ट लुक

यश की फिल्म 'एक था जोकर' के फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि यश कुमार एक पारंपरिक गेट अप में दिख रहे हैं। उनके में हाथ में चाबुक नजर आ रहा हैं। उनकी पीठ पर चाबुक के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं, उनका फेस इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। उनका लुक किसी बंजारे की तरह नजर आ रहा है जो सड़को पर तमाशा दिखाते हैं। यश का ये लुक बेहद ही शानदार है।

फिल्म को लेकर यश ने कही दिल की बात

'एक था जोकर' फिल्म के निर्माता यश कुमार इंटरटेनमेंट और निधि मिश्रा हैं। उन्होंने बताया कि यह एक अलग और अनोखी कहानी पर आधारित फिल्म होने वाली है जिसका निर्माण भव्य पैमाने पर किया जाना है। इस फिल्म के निर्देशक सुजीत वर्मा हैं। एक था जोकर को लेकर यश ने कहा, "फिल्म की कहानी मैंने खुद लिखी है, जिस पर हमने खूब मेहनत की है। इस फिल्म को लेकर हमारी सोच यह थी कि हम ऐसी फिल्म लेकर आए जो अब तक भोजपुरी स्क्रीन पर दर्शकों ने नहीं देखा है।"

जल्द होगी कास्ट की अनाउंसमेंट

यश ने आगे कहा कि इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गाने भी काफी शानदार है। फिल्म की कास्टिंग भी जल्द ही अनाउंस की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि इस फिल्म को हम इसी साल रिलीज करें। फिलहाल हमें फिल्म के शूटिंग की ओर फोकस करना है। फिल्म ‘एक था जोकर' के संगीतकार साजन मिश्रा और गीतकार राजेश मिश्रा, शेखर मधुर, धरम हिंदुस्तानी हैं। कथा यश कुमार और पटकथा व संवाद एस. के. चौहान का है।