Ek Tha Joker: यश कुमार की फिल्म ‘एक था जोकर' का एक और लुक हुआ आउट, अनोखे गेट अप में नजर आए भोजपुरी एक्टर

यश कुमार ‘एक था जोकर के अलावा अपनी आने वाली एक्शन ​थ्रिलर फिल्म अपहरण को लेकर भी सुर्खियों में है। यश की ये फिल्म आपको बॉलीवुड के जाने-माने फिल्मकार प्रकाश झा की हिट फिल्मों में से एक अजय देवगन स्टारर फिल्म अपहरण की याद दिला देगी। यश की इसी फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हाल ही में आउट हुआ है जिसमें वह काफी दबंग अंदाज में दिखे थे। अब फैंस को उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bhojpuri Actor Yash Kumar Upcoming Movie Ek Tha Joker Latest Look Poster Release: भोजपुरी सिनेमा के हिट एक्टर यश कुमार की एंटरटेनमेंट प्रस्तुत फिल्म ‘एक था जोकर‘ का एक और लुक आउट हो गया है। इस नए पोस्ट में यश का दमदार लुक देखने को मिल रहा है। इसमें यश कुमार अनोखे गेट अप में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के लुक को देखने के बाद हर किसी का ये मानना है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। फिल्म के निर्माता यश कुमार इंटरटेनमेंट और निधि मिश्रा हैं। ये फिल्म एक अद्भुत कहानी पर आधारित है, जिसका निर्माण भव्य पैमाने पर हुआ है। इस फिल्म के निर्देशक सुजीत वर्मा हैं। ‘एक था जोकर' को लेकर एक्साइटेड हैं यश फिल्म ‘एक था जोकर‘ यश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर यश कुमार ने कहा, ‘'एक था जोकर' एक ऐसी फिल्म जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ये मेरे लिए सिर्फ एक एहसास हैं। फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। वहीं, ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज के लिए भी तैयार है। वहीं, फिल्म के निर्देशक सुजीत वर्मा ने भी दावा किया कि फिल्म ‘एक था जोकर' भोजपुरी में इस साल की सबसे अनोखी और मनोरंजक फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसका गीत संगीत की काफी अलग है। फिल्म में ये लोग भी आएंगे नजर आपको बता दें कि फिल्म ‘एक था जोकर' के संगीतकार साजन मिश्रा और गीतकार राजेश मिश्रा, शेखर मधुर, धरम हिंदुस्तानी हैं। कथा यश कुमार और पटकथा व संवाद एस. के. चौहान का है। छायांकन जहांगीर सैयद संकलन गुर्जन्ट सिंह का है। मारधाड़ प्रदीप खड़का, नृत्य प्रवीण शेलार, कला अवधेश राय और कार्यकारी निर्माता शैलेन्द्र सिंह हैं।

