Apharan: एक्शन ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं यश कुमार, इस दिन रिलीज होगा 'अपहरण' का फर्स्ट लुक

Apharan First Look Date Out फिल्म अपहरण को लेकर यश कुमार काफी एक्साइटेड हैं। अपहरण को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था तब से ही मुझे एक्शन हीरो का खिताब मेरे चाहने वालों ने दिया है।