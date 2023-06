Bhojpuri News Song : रितेश पांडे के नए गाने 'बैठ जा मेरी बोलेरो में...' ने मचाया गदर, सुनकर आपको भी आएगा मजा

नई दिल्ली, जेएनएन। Bhojpuri Actor Singer Ritesh Pandey And Antra Singh Priyanka New Bhojpuri Song Baith Ja Meri Bolero Me Release: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस एक्टर, सिंगर रितेश पांडे आज किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं। रितेश ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। वहीं, अब उनका नया धोबी गीत 'बैठ जा मेरी बोलेरो में' में रिलीज हो गया है। इस गाने को रिलीज होते काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने को कुछ ही देर में काफी बार देखा जा चुका है।

रितेश संग अंतरा सिंह प्रियंका ने दी अपनी आवाज

रितेश पांडे के धोबी गीत 'बैठ जा मेरी बोलेरो में' गाने को रिद्धि एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इस गाने रितेश के साथ भोजपुरी की हिट सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका ने मिलकर गाया है। ये गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। रितेश का ये नया धोबी गीत बेहद खास है। इसे दर्शक बेहद पसंद कर हरे हैं। रितेश ने अपने इस गाने को लेकर कहा कि 'बैठ जा मेरी बोलेरो में' फन लविंग गाना है। आपको बता दें कि रितेश पांडे ने एक्टिंग के साथ ही गायकी में भी अपने हुनर का परचम लहरा रहे है।

रितेश का 'हैलो कौन' गाना हुआ था हिट

उन्होंने ऑडियंस को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। रितेश पांडे का सबसे फेमस सॉन्ग 'हैलो कौन' रहा है। उसके बाद एक से बढ़कर एक गाना लेकर वे समय - समय पर आते हैं। उनके 'बैठ जा मेरी बोलेरो में' को भी काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने के गीतकार जेडी बहादुर हैं। संगीतकार आशीष वर्मा हैं। अरेंजर धनंजय सिंह हैं। वीडियो आशीष यादव का है। रितेश सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। वह आए दिन अपने आने वाले गानों की जानकारी फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं।