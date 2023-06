रितेश पांडेय की भोजपुरी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'तू-तू मैं-मैं' का फर्स्ट लुक आउट, लेकिन डरकर पकड़ना पड़ेगा एक कोना!

नई दिल्ली, जेएनएन। Tu Tu Main Main First Look Out: भोजपुरी सिने जगत में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर रितेश पांडेय इंडस्ट्री के हाई पेड स्टार्स में एक हैं। अपने करियर में रितेश ने कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में रिलीज होती ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं।

इन दिनों रितेश पांडेय अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू तू मैं मैं' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। इसी बीच अब इस ‘तू तू मैं मैं' का फर्स्ट लुक आउट हो गया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

हॉरर कॉमेडी है फिल्म

रितेश पांडेय की फिल्म ‘तू तू मैं मैं' का फर्स्ट लुक जियो स्टूडियोज ने जारी किया है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ‘तू तू मैं मैं' में रितेश पांडेय के अलावा विक्रांत सिंह राजपूत, मधु शर्मा, यामिनी सिंह प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वहीं, इसमें भोजपुरी के सबसे वर्सटाइल एक्टर अवधेश मिश्रा, प्रकाश जैश, के के गोस्वामी, महेश आचार्य और देव सिंह जैसे दिग्गज कलाकार भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाएंगे।

इन सभी कलाकारों की झलक फिल्म के फर्स्ट लुक में भी दिखाई दे रही है। इस फिल्म का ट्रेलर 1 जुलाई, 2023 यानी कल रिलीज होने वाला है। फर्स्ट लुक के सामने आने के बाद लोगों में फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है।

कुछ ऐसा है फिल्म का फर्स्ट लुक

फिल्म ‘तू तू मैं मैं' के फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं, पोस्टर में हर किसी का फेस एक्सप्रेशन आपको दंग करने के साथ उत्सुकता पैदा कर रहा है। यूं कहें कि फिल्म के फर्स्ट लुक ने सिने प्रेमियों के बीच निश्चित रूप से उत्साह और दिलचस्पी पैदा कर दी है।

आपको बता दें कि जियो स्टूडियोज प्रेजेंट्स व मैडज मूवीज और एक्चुअल मूवीज प्रोडक्शन की फिल्म ‘तू तू मैं मैं' की निर्माता ज्योति देशपांडे, अविनाश रोहरा, समीर आफताब और वेंकट महेश हैं। निर्देशक प्रवीण कुमार गुडरी हैं। कोरियोग्राफर संजय कोर्वे हैं।