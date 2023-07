प्रदीप पांडेय चिंटू की Bharat Bhagya Vidhata का ट्रेलर हुआ रिलीज, पुलिस की लाइफ पर आधारित है फिल्म

Bharat Bhagya Vidhata Trailer भोजपुरी सिनेमा में कई एक्टर्स हैं जिनका स्टारडम बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स से कम नहीं। ऐसे ही एक सुपरस्टार हैं प्रदीप पांडेय चिंटू जो अगस्त में भारत भाग्य विधाता लेकर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। प्रदीप पांडेय चिंटू पुलिसवाले के रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म फुल एक्शन और रोमांच से भरपूर है।

Still Image from Bharat Bhagya Vidhaata Trailer

