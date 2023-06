Beyond The Story 10 Year Record of BTS: मेमॉयर का ट्रेलर जारी, प्री-ऑर्डर की बुकिंग भी शुरू

Beyond The Story 10 Year Record of BTS बियोंड द स्टोरी 10 ईयर रिकॉर्ड ऑफ बीटीएस एक किताब है। जोकि बीटीएस की जर्नी पर आधारित है। फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित है। यह किताब जल्द रिलीज होनेवाली है।