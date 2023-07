Barbie: पाकिस्तान में 'बार्बी' की स्क्रीनिंग रोकने के बाद इस विवादित सीन पर चली कैंची, बवाल के बाद मूवी रिलीज

Barbie 21 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई मूवी बार्बी दुनियाभर में अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म काफी चर्चा बटोर रही है। सोशल मीडिया पर भी उसका क्रेज सातवें आसमान पर है। हालांकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की वजह से काफी बवाल हुआ। अब विवादित सीन के कट के बाद मूवी रिलीज की गई।

Barbie screening temporarily stopped in Pakistan Punjab now controversial dialogue edited. photo- Twitter

