Barbie की डायरेक्टर ग्रेटा गेरविग ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, महिला निर्देशक का हुआ ऐतिहासिक डेब्यू

Barbie Director Greta Gerwig ग्रेटा गेरविग ( Greta Gerwig ) की फिल्म बार्बी ( Barbie ) 21 जुलाई को रिलीज हुई । इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है। महिला द्वारा निर्देशित फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत है । इस मूवी ने इंडिया में ऑलमोस्ट 19 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है ।

Barbie Director Greta Gerwig Photo Credit Instagram

