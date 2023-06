Badshah & BTS Army: बादशाह के लेटेस्ट गाने पर भड़की BTS आर्मी, अपमान करने का लगाया आरोप, ट्रोल हुए रैपर

नई दिल्ली, जेएनएन। Badshah & BTS Army Controversy: रैपर बादशाह के गाने यंग जेनरेशन को काफी पसंद आते हैं। हाल ही में उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है, जो लोगों को पसंद आने की बजाय बवाल की वजह बन गया है।

बादशाह ने कुछ दिनों पहले आई शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी के लिए एक गाना इस्सा वाइब गाया है। गाने के बोल ने कोरियन बैंड बीटीएस के फैंस को भड़का दिया है। उन्होंने रैपर पर बैंड के सदस्यों का अपमान करने का आरोप लगाया है।

गाने को लेकर बादशाह सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। ब्लडी डैडी के इस गाने के बोल हैं- ‘हाए नी तेरे नखरे, ये ऐसे दीवा, तुझे हैंडल नहीं कर सकता, कोई मेरे सिवा। प्लेलिस्ट बैड बन्नी बीटीएस बीबा, हर रात बियर पीनी है तुझे किबा।’

गाने में बीटीएस के बाद बीबा शब्द को लेकर बीटीएस आर्मी भड़की हुई है। बीटीएस फैंस के अनुसार, इस शब्द का अर्थ सुंदर महिला है। गाने में बीटीएस के साथ इस शब्द के इस्तेमाल ने बैंड के प्रशंसकों को नाराज कर दिया है। ट्विटर पर बादशाह को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने कहा, "बादशाह ने अपने गाने में बीटीएस को क्यों जोड़ा है। उन्हें पता है कि भीड़ और हाइप कैसे मिलेगी।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "बादशाह...आपकी हिम्मत कैसे हुई... ब्लडी डैडी में अपने गाने के बेकार बोल के साथ बीटीएस की बेइज्जती करने की...मुझे पता है कि आप उनसे जलते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे कभी नहीं हो सकते... पर कम से कम उनका सम्मान तो कर सकते हो। हम बीटीएस आर्मी मांग करते हैं कि गाने के बोल बदले जाए या तो गाना ही हटा दिया जाए...नहीं तो आप जानते हैं...!"

Badshah...how dare you..? Insulting #BTS with your cheap lyrics in the bloody daddy song..I knw u are jealous that u can never be like them.. never ever..but atleast have some respect for them..

