श्रीदेवी के साथ काम कर चुकी हैं Bad Newz एक्ट्रेस Triptii Dimri, इस फिल्म में शेयर किया था स्क्रीन

यह भी पढ़ें- स्ट्रीट फूड्स के चटखारों की शौकीन Tripti Dimri, टीम इंडिया के क्रिकेटर की जबरा फैन हैं Bad Newz एक्ट्रेस

fact: Tripti Dimri also had a short scene + role alongside Sajal and Sridevi in this film in the beginning scene. pic.twitter.com/NVdfkF4hjB— ًً (@madhubeIIa) July 7, 2020