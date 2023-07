Aryan Khan धन उगाही मामले में CBI ने अब मुनमुन धमीजा को भेजा समन, समीर वानखेडे के खिलाफ चल रही है जांच

Aryan Khan Sameer Wankhede Munmun Dhamecha बंबई हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी या सीबीआई के एक्शन से राहत दे रखी है। वहीं सीबीआई ने अब मुनमुन धमीजा को समीर वानखेड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मुनमुन धमीजा को भी समीर वानखेड़े ने क्रुज शिप पर ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुई थी।

HighLights आर्यन खान धन उगाही मामले में CBI ने मुनमुन धमीजा को भेजा समन अफसर समीर वानखेडे के खिलाफ चल रही है जांच शाह रुख खान से 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का हैं आरोप

नई दिल्ली, जेएनएन। Aryan Khan Sameer Wankhede Munmun Dhamecha: शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को 2021 में ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उनकी एक महीने बाद जमानत हुई थी। इस पूरे मामले में एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े चर्चा में थे। अब समय का पहिया घूमा है और उनकी जांच चल रही है। मुनमुन धमीजा को भी क्या आर्यन खान के साथ गिरफ्तार किया गया था? आर्यन खान के साथ मॉडल मुनमुन धमीजा को भी उसी शिप से, उसी समय गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अब मुनमुन धमीजा को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। खबरों के अनुसार उन्हें समीर वानखेड़े मामले में पूछताछ के लिए और अपना बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई ने बुलाया है। फिलहाल, समीर वानखेड़े पर शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान से धन उगाही मामले में पूछताछ चल रही है। अक्टूबर 2021 में मुनमुन धमीजा को भी ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज की है? इस बीच, मई में सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और छानबीन शुरू की है। उनके खिलाफ शाह रुख खान से ₹25 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 7,7A और 12 के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड किया है। वहीं, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 388 भी लगाई गई है। मुनमुन धमीजा को कब सीबीआई के सामने पेश होना है? अब इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, मुनमुन धमीजा को सीबीआई ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है। खबरों के अनुसार, मुनमुन धमीजा 20 जुलाई को ही सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने वाली है। क्या एसआईटी ने आर्यन खान का नाम चार्जशीट से हटा दिया है? इसके पहले, एसआईटी ने आर्यन खान का नाम चार्जशीट से हटा दिया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया था। यह बात भी सामने आई थी कि शाह रुख खान और उनके बेटे को भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई बुला सकती है।

Edited By: Rupesh Kumar