28 साल बाद इतने बदल चुके हैं 'परदेस' के राजीव, कभी उनके गुड लुक्स पड़े थे शाह रुख पर भारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 28 साल पहले आई सुभाष घई की फिल्म 'परदेस' आज भी जितनी बार फैंस देख लें, उनका मन नहीं भरता है। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने तक, दर्शकों को याद है। फिल्म की रिलीज तक शाह रुख खान जहां बड़े स्टार बन चुके थे, तो वहीं महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री ने 'परदेस' से डेब्यू किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म में 'राजीव' का किरदार निभाने वाले अपूर्व अग्निहोत्री ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने उनके लुक्स के आगे शाह रुख खान को भी फिल्म फीका बताया था। हालांकि, 28 साल में जहां शाह रुख स्टारडम के शिखर पर चढ़ते गए, तो वहीं हैंडसम हंक अपूर्व 7 फिल्में करने के बाद बड़े पर्दे से गायब हो गए। 28 साल बाद अब 'परदेस' के 'राजीव' का लुक कितना बदल चुका है, नीचे स्टोरी में देखें:

अब कैसे दिखते हैं परदेस के राजीव? राजीव का किरदार निभाने वाले अपूर्व अग्निहोत्री 2 दिसंबर को अपना 52वां बर्थडे मना रहे हैं। रानी मुखर्जी से लेकर महिमा चौधरी, रंभा, सनी देओल, सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले अपूर्व 52 साल के हो चुके हैं। कभी अपने गुड लुक्स से गर्ल फैंस के दिलों पर छुरियां चलाने वाले अपूर्व काफी बदल चुके हैं।

फ्लॉप होने के बाद किया बॉलीवुड से टीवी का रुख क्रोध, लकीर, धुंध, प्यार दीवाना होता है, कसूर, हम हो गए आपके, प्यार कोई खेल नहीं जैसे फिल्में करने वाले अपूर्व ने अपने बॉलीवुड के करियर में सिर्फ एक हिट फिल्म दी 'परदेस'। इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असर नहीं दिखा पाई। फिल्मों में लगातार फ्लॉप की मार झेल रहे, अपूर्व अग्निहोत्री ने साल 2003 में मोना सिंह के अपोजिट 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से कदम रखा।