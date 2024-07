लंदन में एक कीर्तन में 'श्री राम, जय राम' का जाप करते नजर आए Virat-Anushka, वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो ऐसे समय में आई है जब विराट और अनुष्का के लंदन शिफ्ट होने की बात चल रही है। यूके में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की वजह से फैंस को संदेह है कि कपल वहीं पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। इससे पहले 2023 में विराट ने एक लंबा ब्रेक लिया था। इसके बाद विराट और वामिका को भी साथ में समय बिताते हुए स्पॉट किया गया था। कथित तौर पर अनुष्का शर्मा ने अपनी प्रेग्नेंसी के कई महीने लाइमलाइट से दूर लंदन में बिताए। इससे लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि अकाय का जन्म लंदन में हुआ था।

Bhagwan naam mein magan apne king virat kohli.. the reason for his new found maturity and focus.. pic.twitter.com/TAO07sAus8— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 15, 2024