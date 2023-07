Ananya Panday ने आदित्य रॉय कपूर को डेट करने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- लोगों को लगाने दो अनुमान

Ananya Panday On Dating अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू में अपनी डेटिंग की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया है कि वह चाहती है कि लोग अनुमान लगाते रहे। अनन्या पांडे की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार करती है। वह कई कलाकारों के साथ काम कर चुकी है। उनकी पिछली दो फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी।

नई दिल्ली, जेएनएन। Ananya Panday On Dating: अनन्या पांडे इन दिनों आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही है। हालांकि, रोमांस की अटकलों पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई हैं। हालिया विवादों के बाद उन्होंने सबक सीख लिया है और अपनी आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 और खो गए हम कहां के लिए उत्साह भी व्यक्त किया है। वह एक एक्शन या थ्रिलर प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहती है। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर क्या कर रहे है डेट? हाल के दिनों में, एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के बीच बढ़ते रोमांस की सुर्खियां बढ़ी हैं। दोनों ने इन अफवाहों को तब और तेज कर दिया जब पिछले साल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में दोनों ने एक साथ पोज दिया और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते की चुप्पी साध रखी है। अपने रिश्ते की सही स्थिति के बारे में कोई बात कहे बिना अनन्या पांडे कहती हैं, "जिज्ञासु होना अच्छी बात है, लोगों को यह अनुमान लगाते रहना चाहिए कि मैं किसे डेट कर रही हूं।" अनन्या पांडे की कौन सी दो फिल्में फ्लॉप हो गई थी? जहां एक ओर उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा जारी है, वहीं, काम के मोर्चे पर उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उनकी पिछली दोनों फिल्में लाइगर और गहराइयां फ्लॉप हो गई थी। इन चुनौतियों के बारे में उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने इन फिल्मों से कई मूल्यवान सबक सीखे हैं। इस बारे में बताते हुए अनन्या पांडे ने कहा है, “चाहे यह कितना भी घिसा-पिटा क्यों न लगे, यह जर्नी के बारे में डेस्टिनेशन से ज्यादा है। मुझे सबक मिला है कि हार नहीं मानना है और नतीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है बल्कि पल में जीना है और अपना सब कुछ दे देना है।" अनन्या पांडे को एक्टिंग को लेकर क्यों ट्रोल किया जाता है? कई लोगों ने अनन्या पांडे को उनकी एक्टिंग को लेकर भी ट्रोल किया है। दरअसल कई लोगों को लगता है कि अनन्या को एक्टिंग नहीं आती है और उन्हें फिल्में उनके पिता चंकी पांडे की गुडविल के कारण मिली है। वह जल्द कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है।

Edited By: Rupesh Kumar