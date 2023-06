Amitabh Bachchan की नातिन नव्या ने खोली भाई अगस्त्य नंदा की पोल, बोलीं- मेहमानों के आने पर करते हैं ये काम

Amitabh Bachchan Grand Daughter Navya Nanda अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा जहां इंडस्ट्री से दूर बिजनेस कर अपने परिवार का नाम रौशन कर रही हैं तो वहीं उनके भाई अगस्त्य नंदा जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हाल ही में नव्या नंदा ने अपने भाई की पोल खोलते हुए बताया कि जब मेहमान उनके घर में आते हैं तो अगस्त्य ये खास काम करते हैं।

Amitabh Bachchan Grand Daughter Navya Nanda Revealed the Archies Actor Agastya Nanda Make Tea for Guests/Instagram

