'अपना स्टारडम नहीं मानती...' Ameesha Patel ने किस पर साधा निशाना? प्रोड्यूसर का खर्चा करवाने पर उठाया सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'गदर' में सकीना का किरदार भले ही अमीषा पटेल बहुत ही मासूमियत से निभाया है लेकिन असल जिंदगी में वे बहुत बेबाक हैं और खुले आम अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। अब हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में हीरोइनों के नखरों और उनके खर्चों पर निशाना साधा है।

अमीषा ने उठाया ये सवाल एक्टर अमीषा पटेल (Ameesha Patel) अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी राय शेयर करती हैं, फैन्स से बातचीत करती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट्स पोस्ट करती हैं। रविवार को 'गदर' एक्ट्रेस ने फैन्स के कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। अपनी हालिया पोस्ट में, एक्ट्रेस ने फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्टर्स के बड़ी टीम के साथ ट्रैवल करने के बढ़ते ट्रेंड पर सवाल उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, खासकर तब जब इसका खर्च प्रोड्यूसर्स उठाते हैं।

many female actresses are in denial of their stardom 😝their enterouge during film promotions which comes at the cost of the producers are bigger then their day 1 collection 😁hope they have the same enterouge in their regular life minus a producer paying for it😝😝😝 https://t.co/YoF46aiDv3 — ameesha patel (@ameesha_patel) September 20, 2026 हालांकि अमीषा ने अपनी पोस्ट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया।

अमीषा रखती हैं बेबाक यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने इंडस्ट्री के बारे में अपनी निजी राय रखी हो। उन्होंने इसी साल मई में भारतीय एक्टर्स को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने की आलोचना की थी और लिखा था, 'भारत में एक्टर्स को उनके अपने ही लोग हॉलीवुड स्टार्स की तुलना में ज्यादा बुरी तरह ट्रोल करते हैं, जो बहुत दुखद है। चाहे किसी बड़े इवेंट में भारतीय स्टार का लुक हो या कपड़े, अफसोस की बात है कि वे अपने ही लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। कितनी शर्म की बात है'।